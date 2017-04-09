Ученые рассказали, как вирусы могут спровоцировать аллергию на хлеб

Исследователи из Соединенных Штатов Америки во время эксперимента пришли к выводу, что вирусы могут приводить к тому, что у людей возникает аллергия на хлеб.

Оказалось, что распространенное заболевание под названием целиакия может быть именно следствием того, что в организм человека попадают вирусы, которые приводят к развитию непреносимости глютена.

Ученые также отмечают, что это заболевание является наследственным и предрасположенность к непереносимости глютена есть почти у 40%, однако на самом деле страдают от него всего 3% населения.

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Как отмечают исследователи, все дело в том, что

в скрытом виде оно может пробыть в организме всю жизнь, однако потом определенные вирусы могут запустить его, активизировать.

Чаще всего, по словам медиков, к активизации этой непереносимости приводят вирусные инфекции - аденовирусная, ротавирусная и гепатит С.

В настоящий момент эта теория была подтверждена только на лабораторных мышах, которые были заражены реовирусом T1L, но исследователи уверены, что это происходит и у людей.

Так, например, грызуны, в организм которых попадали эти вирусы, начинали хуже переваривать глютен. А также у них был замечен аномально высокий уровень молекулы IRF1, и

вместо проявления неагрессивного ответа запускался процесс, при котором организм воспринимал глютен как опасность и начинал с ним бороться.

В итоге это приводило к тому, что возникала воспалительная реакция.

Ученые говорят: это значит, что при наличии в организме некоторых вирусов может появиться аллергическая реакция на хлеб.

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