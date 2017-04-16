Причиной рака щитовидной железы может быть диван

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Caro/Scanpix

Причиной развития смертельно опасных опухолей может быть наш любимый диван, как выяснили ученые. Речь идет об огнеупорных материалах, применяющихся в мебели, которые связаны с ростом случаев опухолей щитовидной железы на 74%.

Еще по этой теме

Токсические ингредиенты, использующиеся для огнеупорности диванов и матрасов, вызвали целую вспышку заболеваемости раком щитовидной железы. Эти материалы широко применялись в мебельной промышленности, хотя сегодня их использование во многих странах ограничено из-за токсичности.

Однако эксперты предупреждают, что эти ограничения является недостаточно жесткими. К примеру, предложение британских ученых запретить использование всех огнеупорных материалов в мебели, было отвергнуто властями.

Между тем доказано, что подобного рода материалы вызывают многочисленные случаи опухолей и других болезней, а дети являются особо уязвимыми.

Реклама

За последние 10 лет только в Великобритании количество случаев рака щитовидной железы выросло на 74%, и та же самая статистика отмечается в США. Ученые винят в этом широкое использование огнеупорных материалов.

Проанализировав домашнюю пыль и собрав анализы крови у людей с раком щитовидной железы, ученые из Университета Дьюка обнаружили, что эти пациенты стали жертвами токсических огнеупорных материалов под названием полибромированные дифенилэфиры (PBDE).

Их использование было запрещено ещё в 2004 году, однако они всё ещё присутствуют в домах людей, у которых мебель была куплена до этого срока. Также

у раковых больных были обнаружены повышенные показатели огнеупорного вещества TCEP, которое было запрещено 16 лет тому назад.

Оба этих ингредиента связаны с раком, поскольку они воздействуют на гормоны. Еще одно вещество DecaBDE, относящееся к PBDE, не запрещено, однако его использование в достаточной степени ограничено.

Содержащие бром огнеупорные материалы также вызывают трудности с обучением у детей, снижают количество сперматозоидов и вызывают бесплодие. Они широко применяются в диванах, матрасах и коврах.

Еще по этой теме
Среди молочных продуктов нашли провокатора рака и защитника от него

Среди молочных продуктов нашли провокатора рака и защитника от него

Назван тип питания, защищающий от самого опасного рака

Назван тип питания, защищающий от самого опасного рака

Продукты из сои помогают победить рак груди

Продукты из сои помогают победить рак груди


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

reklama.vesti.lv

ФОТО: Отчим Ким Кардашян окончательно стал женщиной Showbiz

ФОТО: Отчим Ким Кардашян окончательно стал женщиной

Меладзе о бракосочетании старшей дочери: «Я эту свадьбу не призн Showbiz

Меладзе о бракосочетании старшей дочери: «Я эту свадьбу не призн

Смертельная опасность для детей и собак около Саулкрасты Новости

Смертельная опасность для детей и собак около Саулкрасты

Пропавшая по дороге из Екабпилса в Ригу девушка найдена Новости

Пропавшая по дороге из Екабпилса в Ригу девушка найдена

Держитесь крепче: легендарные «Тамагочи» возвращаются Hi-Tech

Держитесь крепче: легендарные «Тамагочи» возвращаются

Здоровье

Заболевания

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 900 EUR
Сдают Квартиры, Тейка
Сдают Квартиры, Тейка 330 EUR
Продают Земл, Марупе
Продают Земл, Марупе 62 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 298 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PHP ПРОГРАММИСТ
PHP ПРОГРАММИСТ
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS VA ...
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS VA ...
FINANCE AND ACCOUNTING MANAGER
FINANCE AND ACCOUNTING MANAGER
APMĀCĪBU SPECIĀLISTS/-E (VAIRĀ ...
APMĀCĪBU SPECIĀLISTS/-E (VAIRĀ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 