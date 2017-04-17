Ученые рассказали правду о здоровых продуктах

Исследователи из США рассказали, что многие продукты из тех, что принято считать здоровыми, на самом деле, вредят организму не меньше, чем фаст-фуд.

Как передает издание Daily Mail, последние исследования доказали, что якобы полезные продукты содержат много вредных компонентов, которые негативно отражаются на человеческом организме. Речь идет о той пище, которая позиционируется как легкая, диетическая или полезная для тех, кто следит за своим здоровьем.

На деле, в такой еде очень часто содержатся вредные и опасные вещества, которые приводят к повышению сахара в крови человека, что уже способствует резкому выбросу инсулина, а кроме того, количество калорий существенно возрастает при добавлении сюда сахара вместе с молоком и прочими вкусными аналогами.

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Ученые говорят, что, например, обманчиво полезны хлопья, которые предлагается есть на завтрак, поскольку они могут содержать сахарозаменители.

Кроме того, для организма также не безвредны сладкие соки, которыми некоторые предлагают заменять чай и кофе.

На самом деле, в их составе слишком много консервантов, а также содержится сахар, который также вредит здоровью.

Вместо фруктового сока ученые советуют есть сам свежий фрукт и пить чистую воду, дефицит которой в организме может отрицательно сказаться.

Также отмечается, что любимые многими суши содержат много калорий и не относятся к диетическим блюдам, как пытаются представить суши-бары в рекламе.

Вредят организму также мюсли, в которых есть сахар и опасные масла, замороженные йогурты, которые содержат сахар и многие другие продукты.

Ученые говорят, что лучше есть натуральную пищу, это намного полезнее для организма, чем специальные диетические продукты.

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