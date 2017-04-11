Избегайте эти продукты: они настоящие пищевые наркотики

Шоколад, мороженное, гамбургеры и пиццу можно с уверенностью назвать пищевыми наркотиками. Об этом сообщили ученые, которые доказали, что слишком сладкая или соленая еда может вызывать пищевую зависимость.
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К тому же такие продукты приводят к нарушению работы системы пищеварения и ожирению.
Зависимость от определенной еды вполне сравнима с привычкой табакокурения, злоупотреблением спиртными напитками и наркотическими веществами.
Пищевая зависимость является серьезным заболеванием, которое требует медицинского вмешательства и лечения.
Люди, подверженные этому недугу, как и наркоманы, не могут отказаться от определенных блюд, передает Vlad Time.Еще по этой теме