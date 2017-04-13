Ученые: отказ от молочных продуктов может спасти здоровье

Как убедительно продемонстрировал эксперимент, диета на основе овощей и сои в виде альтернативы молочным продуктам может значительно понизить риск опасных болезней. Его авторами стали ученые из Гентского университета (Бельгия).

Эти специалисты рассказали о предпочтении вегетарианской диеты с употреблением сои для женщин и мужчин.

Они заявили:

придерживаясь вегетаринства и заменив молочные продукты соевыми, можно значительно снизить риск появления рака, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

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«Полученные результаты показали, что такой тип питания снижает риск развития диабета на 28%, ишемической болезни сердца – на 4%, инсульта – на 36% у женщин и 9% мужчин», - контактировали ученые.

Авторы работы отметили, что женщины получают больше пользы от вегетарианской диеты на основе сои, чем мужчины.

Например, оказалось, что

женщины, которые внесли соответственные изменения в рацион питания, на 36% снизили вероятность развития рака молочной железы.

Еще среди тех, кто следовал подобному питанию, риск развития рака толстой кишки был снижен на 44% у женщин и на 40% мужчин.

Также исследователи установили, что женщины, которые заменяли молочные продукты соевыми, имели на 42% меньший риск заболеть раком желудка. У мужчин аналогичный риск снижался на 29%.

Причину такой разницы еще предстоит выяснить, но ученые также зафиксировали, что исключение молочных продуктов из рациона помогло мужчинам снизить шансы заболеть раком простаты на 30%.

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