Модные диеты звезд грозят человечеству хрупкими костями

Популярность так называемого «чистого питания», которое подразумевает отказ от глютена, молочных продуктов и зерновых, приводит к созданию целого поколения со слабыми костями. Исследователи утверждают, что вероятность развития остеопороза при данном стиле жизни резко возрастает.

Во всем мире набирает популярность тренд так называемого «чистого питания», при котором людям рекомендуют отказываться от глютена, молочных продуктов и зерновых. Во главе этого тренда стоят знаменитости вроде Гвинет Пэлтроу, активно пропагандирующие эти диеты.

Эксперты Национального сообщества по борьбе с остеопорозом Великобритании выяснили, что

уже 20% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет пробовали данные разновидности питания, иногда требующие исключения целых групп питательных веществ.

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При этом эксперты предупреждают, что поклонники данных трендов не осознают, что подвергают свое здоровье существенному риску. Из-за подобной моды нас ожидает будущее, в котором «переломы костей станут чем-то само собой разумеющимся».

Все чаще те или иные звезды, заявляющие о своей любви к здоровому питанию, призывают поклонников отказываться от мяса, глютена, сахара и переработанных продуктов в пользу фруктов, овощей и цельнозерновых.

Данный перекос в питании очень опасен для костей и грозит человеку остеопорозом - расстройством, при котором минеральная плотность костей снижается, и они становятся более уязвимыми перед переломами.

Исследование с участием более 2000 взрослых показало, что 70% людей в возрасте от 18 до 35 лет находятся или ранее находились на диетах. Чаще всего к «чистому питанию» прибегают молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, 20% из которых жестко ограничивают прием молока или сыра.

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