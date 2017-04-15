Модные диеты звезд грозят человечеству хрупкими костями

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: PantherMedia/ScanPix

Популярность так называемого «чистого питания», которое подразумевает отказ от глютена, молочных продуктов и зерновых, приводит к созданию целого поколения со слабыми костями. Исследователи утверждают, что вероятность развития остеопороза при данном стиле жизни резко возрастает.

Еще по этой теме

Во всем мире набирает популярность тренд так называемого «чистого питания», при котором людям рекомендуют отказываться от глютена, молочных продуктов и зерновых. Во главе этого тренда стоят знаменитости вроде Гвинет Пэлтроу, активно пропагандирующие эти диеты.

Эксперты Национального сообщества по борьбе с остеопорозом Великобритании выяснили, что

уже 20% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет пробовали данные разновидности питания, иногда требующие исключения целых групп питательных веществ.

Реклама

При этом эксперты предупреждают, что поклонники данных трендов не осознают, что подвергают свое здоровье существенному риску. Из-за подобной моды нас ожидает будущее, в котором «переломы костей станут чем-то само собой разумеющимся».

Все чаще те или иные звезды, заявляющие о своей любви к здоровому питанию, призывают поклонников отказываться от мяса, глютена, сахара и переработанных продуктов в пользу фруктов, овощей и цельнозерновых.

Данный перекос в питании очень опасен для костей и грозит человеку остеопорозом - расстройством, при котором минеральная плотность костей снижается, и они становятся более уязвимыми перед переломами.

Исследование с участием более 2000 взрослых показало, что 70% людей в возрасте от 18 до 35 лет находятся или ранее находились на диетах. Чаще всего к «чистому питанию» прибегают молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, 20% из которых жестко ограничивают прием молока или сыра.

Еще по этой теме
10 тайн похудения, о которых знают ученые, но никогда не расскажут диетологи

10 тайн похудения, о которых знают ученые, но никогда не расскажут диетологи

Диета от Кейт Миддлтон: раскрыт секрет герцогини!

Диета от Кейт Миддлтон: раскрыт секрет герцогини!

Известный диетолог дала советы стройности после 30

Известный диетолог дала советы стройности после 30


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

reklama.vesti.lv

ФОТО: Отчим Ким Кардашян окончательно стал женщиной Showbiz

ФОТО: Отчим Ким Кардашян окончательно стал женщиной

Держитесь крепче: легендарные «Тамагочи» возвращаются Hi-Tech

Держитесь крепче: легендарные «Тамагочи» возвращаются

Меладзе о бракосочетании старшей дочери: «Я эту свадьбу не призн Showbiz

Меладзе о бракосочетании старшей дочери: «Я эту свадьбу не призн

Смертельная опасность для детей и собак около Саулкрасты Новости

Смертельная опасность для детей и собак около Саулкрасты

Расцарапали Lamborghini за 170 тыс $, создав новый шедевр Hi-Tech

Расцарапали Lamborghini за 170 тыс $, создав новый шедевр

Диета

Здоровое питание

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 900 EUR
Сдают Квартиры, Тейка
Сдают Квартиры, Тейка 330 EUR
Продают Земл, Марупе
Продают Земл, Марупе 62 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 298 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
PROJEKTU VADĪTĀJU (AR SKANDINĀ ...
PROJEKTU VADĪTĀJU (AR SKANDINĀ ...
C/C++ PROGRAMMĒTĀJS/-A
C/C++ PROGRAMMĒTĀJS/-A
MEDICĪNAS PĀRSTĀVI (DARBAM KU ...
MEDICĪNAS PĀRSTĀVI (DARBAM KU ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 