Ученые: Каждый час бега увеличивает продолжительность жизни на 7 часов

Каждый час бега увеличивает продолжительность жизни человека на 7 часов, как показало исследование. При этом скорость бега не имеет принципиального значения.
- Будьте осторожнее! Женщина сломала позвоночник во время занятий в спортзале 12 апреля 2017 г.
- Если ваши друзья постят фотки из спортзала, у них - проблемы 6 февраля 2017 г.
- Будьте в тонусе: вот какие виды спорта подходят разным знакам Зодиака! 2 августа 2016 г.
- Бег замедляет старение 24 ноября 2014 г.
- Что полезнее - бег или ходьба? 29 июля 2013 г.
Если вы хотите увеличить продолжительность жизни, то приучите себя к занятиям бегом. Ученые утверждают, что даже один час бега в неделю повышает продолжительность жизни на целых 7 часов. При этом не важно, какое количество километров вы пробегаете и с какой скоростью.
Для тех, кто сделает для себя бег привычкой и станет заниматься им регулярно, продолжительность жизни может вырасти на три года. Ученые из Университета Айовы изучили результаты других исследований о связи между физическими нагрузками и смертностью.
Вне зависимости от скорости бега и расстояния риск преждевременной смерти бегуна снижался на 40% после начала занятий бегом.
Эти выводы были справедливы даже с учетом факторов курения, употребления спиртных напитков и ожирения, а также других проблем со здоровьем.
Три года назад та же самая команда исследователей, анализируя результаты более чем по 50 000 взрослых людей, пришла к выводу о том, что бег продолжительностью всего 7 минут в день снижает риск смертности от болезней сердца.
Другие разновидности физических нагрузок тоже являются полезными. К примеру, пешая ходьба и велосипедная езда снижают риск преждевременной смерти приблизительно на 12%.
Впрочем, не все разновидности бега полезны. Ученые из Йельского университета доказали, что марафон может вызвать повреждение почек из-за перегрева или обезвоживания.
Популярность марафона растет, но 82% его участников сталкиваются с краткосрочными повреждениями почек после пересечения финишной прямой.
Опасность этого объясняется сильным обезвоживанием и снижением притока крови к почкам, которые не справляются с фильтрацией отходов из крови. Кроме того, у марафонцев температура тела вырастает во время забега до 40 градусов, что грозит тепловым ударом, также опасным для почек.Еще по этой теме