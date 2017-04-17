Ученые: Каждый час бега увеличивает продолжительность жизни на 7 часов

Каждый час бега увеличивает продолжительность жизни человека на 7 часов, как показало исследование. При этом скорость бега не имеет принципиального значения.

Если вы хотите увеличить продолжительность жизни, то приучите себя к занятиям бегом. Ученые утверждают, что даже один час бега в неделю повышает продолжительность жизни на целых 7 часов. При этом не важно, какое количество километров вы пробегаете и с какой скоростью.

Для тех, кто сделает для себя бег привычкой и станет заниматься им регулярно, продолжительность жизни может вырасти на три года. Ученые из Университета Айовы изучили результаты других исследований о связи между физическими нагрузками и смертностью.

Вне зависимости от скорости бега и расстояния риск преждевременной смерти бегуна снижался на 40% после начала занятий бегом.

Эти выводы были справедливы даже с учетом факторов курения, употребления спиртных напитков и ожирения, а также других проблем со здоровьем.

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Три года назад та же самая команда исследователей, анализируя результаты более чем по 50 000 взрослых людей, пришла к выводу о том, что бег продолжительностью всего 7 минут в день снижает риск смертности от болезней сердца.

Другие разновидности физических нагрузок тоже являются полезными. К примеру, пешая ходьба и велосипедная езда снижают риск преждевременной смерти приблизительно на 12%.

Впрочем, не все разновидности бега полезны. Ученые из Йельского университета доказали, что марафон может вызвать повреждение почек из-за перегрева или обезвоживания.

Популярность марафона растет, но 82% его участников сталкиваются с краткосрочными повреждениями почек после пересечения финишной прямой.

Опасность этого объясняется сильным обезвоживанием и снижением притока крови к почкам, которые не справляются с фильтрацией отходов из крови. Кроме того, у марафонцев температура тела вырастает во время забега до 40 градусов, что грозит тепловым ударом, также опасным для почек.

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