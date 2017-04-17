Ученые: Каждый час бега увеличивает продолжительность жизни на 7 часов

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: RIA Novosti/Scanpix

Каждый час бега увеличивает продолжительность жизни человека на 7 часов, как показало исследование. При этом скорость бега не имеет принципиального значения.

Еще по этой теме

Если вы хотите увеличить продолжительность жизни, то приучите себя к занятиям бегом. Ученые утверждают, что даже один час бега в неделю повышает продолжительность жизни на целых 7 часов. При этом не важно, какое количество километров вы пробегаете и с какой скоростью.

Для тех, кто сделает для себя бег привычкой и станет заниматься им регулярно, продолжительность жизни может вырасти на три года. Ученые из Университета Айовы изучили результаты других исследований о связи между физическими нагрузками и смертностью.

Вне зависимости от скорости бега и расстояния риск преждевременной смерти бегуна снижался на 40% после начала занятий бегом.

Эти выводы были справедливы даже с учетом факторов курения, употребления спиртных напитков и ожирения, а также других проблем со здоровьем.

Реклама

Три года назад та же самая команда исследователей, анализируя результаты более чем по 50 000 взрослых людей, пришла к выводу о том, что бег продолжительностью всего 7 минут в день снижает риск смертности от болезней сердца.

Другие разновидности физических нагрузок тоже являются полезными. К примеру, пешая ходьба и велосипедная езда снижают риск преждевременной смерти приблизительно на 12%.

Впрочем, не все разновидности бега полезны. Ученые из Йельского университета доказали, что марафон может вызвать повреждение почек из-за перегрева или обезвоживания.

Популярность марафона растет, но 82% его участников сталкиваются с краткосрочными повреждениями почек после пересечения финишной прямой.

Опасность этого объясняется сильным обезвоживанием и снижением притока крови к почкам, которые не справляются с фильтрацией отходов из крови. Кроме того, у марафонцев температура тела вырастает во время забега до 40 градусов, что грозит тепловым ударом, также опасным для почек.

Еще по этой теме
Когда лучше бегать - утром или вечером: совет тренера

Когда лучше бегать - утром или вечером: совет тренера

Одна минута правильных нагрузок в день заменит час в спортзале

Одна минута правильных нагрузок в день заменит час в спортзале

Не убивайте сами себя: спорт в состоянии стресса смертельно опасен!

Не убивайте сами себя: спорт в состоянии стресса смертельно опасен!


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

reklama.vesti.lv

Собраны подписи для создания нового автобусного маршрута в Риге Новости

Собраны подписи для создания нового автобусного маршрута в Риге

Поклонники восхищены "голым платьем" 63-летней Успенской Showbiz

Поклонники восхищены "голым платьем" 63-летней Успенской

Пережившая травлю Шурыгина попала в психиатрическую клинику Showbiz

Пережившая травлю Шурыгина попала в психиатрическую клинику

Microsoft блокирует обновления для Windows 7 и 8.1 Hi-Tech

Microsoft блокирует обновления для Windows 7 и 8.1

В США показали самый быстрый серийный автомобиль Hi-Tech

В США показали самый быстрый серийный автомобиль

Здоровье

Спорт

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 900 EUR
Сдают Квартиры, Тейка
Сдают Квартиры, Тейка 330 EUR
Продают Земл, Марупе
Продают Земл, Марупе 62 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 298 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
NEKUSTAMO ĪPAŠUMU PĀRDOŠANAS MEN ...
NEKUSTAMO ĪPAŠUMU PĀRDOŠANAS MEN ...
PĀRDOŠANAS KONSULTANTU KOMANDA
PĀRDOŠANAS KONSULTANTU KOMANDA
REAL ESTATE SALES MANAGER
REAL ESTATE SALES MANAGER
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖИ НЕДВИЖЕМОС ...
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖИ НЕДВИЖЕМОС ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 