Вещества в косметике могут провоцировать выкидыши и бесплодие

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: depositphotos.com

Врачи заявили, что косметика с высоким химическим составом может оказывать серьезное негативное действие на женскую фертильность. «Они могут влиять на функцию яичников, а также на риск выкидышей и женского бесплодия», - поделились мнением ученые.

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По словам ученых, в косметических средствах могут содержаться химические вещества, обладающие эндокринно-разрушающим эффектом, - об этом сообщил «ВладТайм».

Такие компоненты часто содержатся в лаках для ногтей, антибактериальном мыле, кремах против старения, пояснили эксперты.

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«Особенно это касается формальдегида, фталатов, таких как ЦТФ (дибутилфталат), толуола и ряда других летучих органических соединений.

Воздействие этих косметических химикатов повышает риск выкидыша и риск рождения ребенка с физическими и умственными дефектами», - рассказали исследователи.

Напомним, в США антибактериальное мыло и гели для душа были запрещены в продаже.

Оказалось, что их использование может быть связано с распространением бактерий, обладающих лекарственной устойчивостью к жизненно опасным инфекциям.

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