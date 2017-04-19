Ученые сообщили о смертельной опасности искусственных витаминов

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Исследователи из Дании пришли к заключению о том, что прием искусственно созданных витаминов может не только навредить человеческому организму, но и приблизить раннюю кончину. Обычные люди принимают витамины под действием рекламы, не разбираясь в их компонентах и предназначении, - это в результате приводит к непредвиденным последствиям, заявили эксперты.

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Выводы датских ученых опубликовал «ВладТайм». По данным издания, эти клиницисты установили: те люди, которые принимают ненастоящие витамины А, С и Е, имеют шанс скончаться раньше, чем те, кто никогда не принимал их.

Исследователи полагают, то любые искусственные витамины, априори полезные для человека, в реальности могут скапливаться в тканях и травить организм. Врачи привели пример всем известной аскорбинки. По их словам,

следствием ее регулярного приема, как и приема других препаратов с витамином С, могут оказаться рвота и развитие язвы, - причем это далеко не полный список негативных проявлений.

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Ученые убеждены, что источником витаминов для организма должны становится натуральные, природные компоненты, в частности, растительные продукты питания.

«Натуральные компоненты обладают естественным белковыми структурами, что позволяет микроэлементам успешно усваиваться организмом. Синтетические компоненты, наоборот, этих свойств не имеют, проходя фактически транзитом через организм», - пояснили они.

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