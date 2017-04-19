Открыт неожиданный вредный эффект сливочного масла

Любителям бутербродов с маслом и яичницы с беконом на завтрак стоит насторожиться – обилие жирных кислот в рационе питания может приводить к болям и другим проблемам в суставах. Ученые выяснили: едокам жирного грозит остеатрит.

Кислоты, содержащиеся в сливочном, кокосовом, пальмовом масле и в животных жирах, оказывают негативное влияние на состояние хрящей и суставов. Мнение специалистов об этом опубликовал MedDaily.

Наблюдения ученых показало, что постоянное потребление жирных блюд, приводящее к росту уровня насыщенных жирных кислот, повышает риск повреждения суставов.

При таком питании происходит прогрессирующее ослабление хрящевой ткани, что делает суставы менее прочными.

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«Насыщенные жирные кислоты ослабляю хрящ, увеличивая риск его повреждения. Потеря амортизирующего эффекта приводит к остеоартриту», - сообщили исследователи.

Особенно, по их словам, от этого процесса страдают опорные суставы - коленный и тазобедренный.

Ученые предположили, что замедлить опасное разрушение суставов, вызванное жирными кислотами, можно посредством антиоксидантов и препаратов по снижению холестерина.

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