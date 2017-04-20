Медики назвали продукт, который помогает защитить зубы от кариеса

Продукт, который помогает защитить зубы от кариеса, – это твердый сыр. Об этом заявили ученые из Индии, которые провели соответствующее исследование.

Как выяснилось, именно твердый сыр способствует поддержанию нужного баланса рН во рту. Для участия в эксперименте ученые пригласили 75 подростков. Их разделили на три группы.

Одна группа употребляла твердый сыр, вторая – йогурт без сахара, третья – обычное коровье молоко. Специалисты тщательно изучали влияние молочных продуктов на состояние зубов добровольцев.

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В результате исследований выяснилось, что группа подростков, которые ели твердый сыр ежедневно, имели стабильный уровень рН 5.5.

При нарушениях этого баланса, зубы начинают разрушаться под кариозным воздействием.

Ученые отметили, что главное после каждого употребления сыра полоскать рот водой. Йогурт без сахара и молоко никакого влияния на кислотность во рту не оказали, передает Vista News.

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