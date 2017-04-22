Определено самое опасное время для родов

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Ian Lishman/Scanpix

Ученые проанализировали статистику и установили, когда вероятность родов со смертельным исходом для ребенка оказывается особенно высокой. Наиболее опасным временем они назвали 9-й час смены акушера.

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На заключительном этапе своих смен акушеры бывают очень уставшими, с чем и связан повышенный риск неблагоприятных исходов родов. Такое заключение было сделано авторами работы, специалистами из Университета Техаса.

Их изучение проблемы показало, что

на девятый час акушерской смены приходится пик риска потери крови матерью и снижения уровня кислорода в матке.

Эти факторы обусловливают повышенную вероятность родов со смертельным исходом для ребенка, отметили исследователи.

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Трагические последствия родов они связывают с тем, что уставшие к указанному моменту акушеры склонны пропускать предупреждающие о родах сигналы.

Напомним, ранее исследователи высказывали мнение о том, что

риск пациента умереть в больнице значительно вырастает, если госпитализация происходит в выходные дни.

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