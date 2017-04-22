Врачи рассказали об опасных видах рыбы в магазинах

Рыбу и морепродукты в целом принято считать обязательным элементом здорового питания людей, но, по мнению врачей, их употребление на самом деле не всегда безоговорочно рекомендуемо. Некоторые виды рыбы могут быть опасны в силу ухудшившейся экологии, предостерегают эксперты.
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Специалисты сделали заявление о том, что рыба и морепродукты занимают первую очередь в перечне продуктов, теряющих свой полезный потенциал из-за экологических факторов. Об этом сообщила электронная газета «Век».
В частности, специалисты высказались о такой рыбе, как сом. По их словам,
зачастую сомы, выращиваемые на фермах, бывают напичканы антибиотиками. Наиболее загрязненную в этом плане рыбу выращивают во Вьетнаме,
констатировали врачи.
Также к опасным они причислили треску. «В большинстве случаев треска бывает перегружена опасными для здоровья токсинами», - высказались эксперты. По их словам, производство трески ведется почти полностью из промышленных, а не естественных водоемов.
Та же ситуация и с камбалой, утверждают специалисты:
ее естественная популяция слишком незначительна, чтобы удовлетворять запросы, и в основном в торговых точках продается искусственно выращенная рыба.
При этом, говорят эксперты, камбала часто содержит в себе химикаты.
Угорь, постоянно присутствующий в блюдах восточной кухни, тоже, как выяснилось, может оказаться опасным для здоровья. Ученые заявили, что в этой рыбе имеют свойство скапливаться полихлорированные бифинилы – химические соединения, которые наука подозревает в способности аккумулироваться в жировой ткани и провоцировать развитие рака.Еще по этой теме