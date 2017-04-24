Ученые узнали, что вреднее - ожирение или курение

«Пока толстый сохнет, худой сдохнет». Исследователи из США опровергли верность данной пословицы. Они установили, что люди с ожирением имеют более слабое здоровье по сравнению даже с курильщиками.

Группой ученых из Кливлендского университета и Нью-Йоркского колледжа было сделано заключение о том, что

наличие избыточной массы тела сказывается на продолжительности жизни негативнее в сравнении с курением.

К такому выводу специалистов подвели данные, полученные при изучении причин смертности среди жителей США и влияния на них модифицируемых поведенческих факторов риска за период с 2014 по 2017 год.

«По завершении анализа оказалось, что жизнь курильщика длится в среднем на 15 лет меньше, чем жизнь человека, ведущего здоровый образ жизни. Однако исследуемые с ожирением показали еще более низкие результаты», - рассказали ученые о сделанной ими находке.

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Оказалось, что негативные последствия для здоровья, связанные с лишним весом, наносили больше вреда главным системам организма, чем привычка курить.

Такие последствия затрагивали сердечно-сосудистую систему, опорно-двигательной аппарат, а также пищеварительный тракт,

пояснили врачи.

Особенно сильно, по их словам, из-за ожирения страдает пищеварительная система. В ней видоизменяется микрофлора, и эти изменения в бактериальном составе приводят к серьезным проблемам с организмом, заявили специалисты.

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