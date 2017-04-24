Ученые узнали, что вреднее - ожирение или курение

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Peter Jobst/Scanpix

«Пока толстый сохнет, худой сдохнет». Исследователи из США опровергли верность данной пословицы. Они установили, что люди с ожирением имеют более слабое здоровье по сравнению даже с курильщиками.

Еще по этой теме

Группой ученых из Кливлендского университета и Нью-Йоркского колледжа было сделано заключение о том, что

наличие избыточной массы тела сказывается на продолжительности жизни негативнее в сравнении с курением.

К такому выводу специалистов подвели данные, полученные при изучении причин смертности среди жителей США и влияния на них модифицируемых поведенческих факторов риска за период с 2014 по 2017 год.

«По завершении анализа оказалось, что жизнь курильщика длится в среднем на 15 лет меньше, чем жизнь человека, ведущего здоровый образ жизни. Однако исследуемые с ожирением показали еще более низкие результаты», - рассказали ученые о сделанной ими находке.

Реклама

Оказалось, что негативные последствия для здоровья, связанные с лишним весом, наносили больше вреда главным системам организма, чем привычка курить.

Такие последствия затрагивали сердечно-сосудистую систему, опорно-двигательной аппарат, а также пищеварительный тракт,

пояснили врачи.

Особенно сильно, по их словам, из-за ожирения страдает пищеварительная система. В ней видоизменяется микрофлора, и эти изменения в бактериальном составе приводят к серьезным проблемам с организмом, заявили специалисты.

Еще по этой теме
Обнаружена главная опасность курения

Обнаружена главная опасность курения

Не спешите худеть: врачи столкнулись с парадоксом женского ожирения

Не спешите худеть: врачи столкнулись с парадоксом женского ожирения

Даже похудевших жертв ожирения все равно ждет ужас

Даже похудевших жертв ожирения все равно ждет ужас


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Dzidriņas, 99000 EUR
Дом
Дом, Auru pag., 42000 EUR
Дом
Дом, Lapmežciems, 170000 EUR

reklama.vesti.lv

Певицу Лолиту не пустили к больной дочери Showbiz

Певицу Лолиту не пустили к больной дочери

Жизнь в латвийской глухомани: безмятежность или «beznadyoga.lv»? Новости

Жизнь в латвийской глухомани: безмятежность или «beznadyoga.lv»?

В Сети появились фото, сделанные внутри танка «Армата» Hi-Tech

В Сети появились фото, сделанные внутри танка «Армата»

Познер в интервью TVNET o Европе, Франции, мигрантах и Латвии Новости

Познер в интервью TVNET o Европе, Франции, мигрантах и Латвии

Легендарный российский космонавт из-за безделья и ушел из отряда Hi-Tech

Легендарный российский космонавт из-за безделья и ушел из отряда

Здоровье

Научные открытия

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
189 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Продают Земля, Айнажи
Продают Земля, Айнажи 1 800 EUR
Продают Квартиры, Адажская волость
Продают Квартиры, Адажская волость 227 850 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PĀRDOŠANAS VADĪTĀJS/-A
PĀRDOŠANAS VADĪTĀJS/-A
GRĀMATVEDI
GRĀMATVEDI
STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS/-A
STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS/-A
DIGITĀLĀ MĀRKETINGA VADĪTĀJS/-A ...
DIGITĀLĀ MĀRKETINGA VADĪTĀJS/-A ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 