Ученые назвали суперпродукт от старения

Эксперимент на мышах, проведенный в стенах Калифорнийского университета, представил свидетельства того, что компоненты темного шоколада замедляют процессы старения. Благодаря этим веществам подавляется интенсивность окислительных и воспалительных процессов в организме, а также снижается риск болезни Альцгеймера, установили авторы работы.
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В рамках научных опытов животные получали добавку флавоноид эпикатехин – это соединение, которым богат темный шоколад. В результате у грызунов заметно улучшились функции памяти, а также в несколько раз снизился уровень тревожности, с чем, в свою очередь, было связано уменьшение маркеров окислительного стресса и воспаления нервной ткани.
«Темный шоколад способен снижать уровень триглицеридов и повышать чувствительность к инсулину. Кроме того, он проявил способность бороться с системными воспалениями»,
- констатировали по итогам окончательного анализа калифорнийские специалисты.
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Отметим, что ранее ученые уже выступили с призывом объявить темный шоколад продуктом, обязательным для ежедневного употребления. По мнению ряда специалистов, степенью своего полезного потенциала для здоровья этот продукт превосходит даже фрукты.
По их словам,
соединения с какао, из которого готовится темный шоколад, активизируют рост клеток кожи и способствуют разглаживанию морщин.
Кроме того, какао укрепляет стенки сосудов и улучшает кровообращение сердца и мозга.
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