Ученые рассказали, какие продукты предотвращают рак печени

Исследователи из США сообщили, что есть такие продукты, которые могут предотвратить рак печени.
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Оказалось, что питание оказывает настолько сильное влияние на организм человека, что может даже снизить риск возникновения рака. Ученые говорят о том, что
они открыли такое вещество, как спермидин, которое присутствует в сыре, грибах, бобовых, а также в кукурузе.
Уникальное свойство этого вещества в том, что оно положительно сказывается на здоровье человека. Это соединение может в будущем стать основой настоящего элексира молодости, а также может быть средством профилактики рака печени.
Как передает Cancer Research, употребление продуктов, которые содержат это вещество, может быть средством профилактики. Особенно много спермидина в голубом сыре и в горохе, поэтому очень важно добавлять эти продукты в свой рацион.
Ученые провели исследование, во время которого грызунам в пищу добавлялось это вещество и проверялась предрасположенность к раку. В результате этого эксперимента у животных, которые регулярно получали спермидин, увеличивалась продолжительность жизни на четверть по сравнению с теми животными, которые вещество не получали.
Исследователи отмечают, что
в пересчете на человеческий возраст эта прибавка позволит людям полноценно жить до ста лет и больше.
При этом ученые говорят, что особенно важно получать в достаточном количестве эти вещества с самого раннего возраста. Если начинать употреблять в пищу спермидин в позднем возрасте, то прибавка в продолжительности жизни составит всего около 10%.Еще по этой теме