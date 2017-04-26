Ученые рассказали, какие продукты предотвращают рак печени

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Monkeybusiness Images/Scanpix

Исследователи из США сообщили, что есть такие продукты, которые могут предотвратить рак печени.

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Оказалось, что питание оказывает настолько сильное влияние на организм человека, что может даже снизить риск возникновения рака. Ученые говорят о том, что

они открыли такое вещество, как спермидин, которое присутствует в сыре, грибах, бобовых, а также в кукурузе.

Уникальное свойство этого вещества в том, что оно положительно сказывается на здоровье человека. Это соединение может в будущем стать основой настоящего элексира молодости, а также может быть средством профилактики рака печени.

Как передает Cancer Research, употребление продуктов, которые содержат это вещество, может быть средством профилактики. Особенно много спермидина в голубом сыре и в горохе, поэтому очень важно добавлять эти продукты в свой рацион.

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Ученые провели исследование, во время которого грызунам в пищу добавлялось это вещество и проверялась предрасположенность к раку. В результате этого эксперимента у животных, которые регулярно получали спермидин, увеличивалась продолжительность жизни на четверть по сравнению с теми животными, которые вещество не получали.

Исследователи отмечают, что

в пересчете на человеческий возраст эта прибавка позволит людям полноценно жить до ста лет и больше.

При этом ученые говорят, что особенно важно получать в достаточном количестве эти вещества с самого раннего возраста. Если начинать употреблять в пищу спермидин в позднем возрасте, то прибавка в продолжительности жизни составит всего около 10%.

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