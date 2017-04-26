Ученые рассказали, какие продукты предотвращают рак печени

Исследователи из США сообщили, что есть такие продукты, которые могут предотвратить рак печени.

Оказалось, что питание оказывает настолько сильное влияние на организм человека, что может даже снизить риск возникновения рака. Ученые говорят о том, что

они открыли такое вещество, как спермидин, которое присутствует в сыре, грибах, бобовых, а также в кукурузе.

Уникальное свойство этого вещества в том, что оно положительно сказывается на здоровье человека. Это соединение может в будущем стать основой настоящего элексира молодости, а также может быть средством профилактики рака печени.

Как передает Cancer Research, употребление продуктов, которые содержат это вещество, может быть средством профилактики. Особенно много спермидина в голубом сыре и в горохе, поэтому очень важно добавлять эти продукты в свой рацион.

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Ученые провели исследование, во время которого грызунам в пищу добавлялось это вещество и проверялась предрасположенность к раку. В результате этого эксперимента у животных, которые регулярно получали спермидин, увеличивалась продолжительность жизни на четверть по сравнению с теми животными, которые вещество не получали.

Исследователи отмечают, что

в пересчете на человеческий возраст эта прибавка позволит людям полноценно жить до ста лет и больше.

При этом ученые говорят, что особенно важно получать в достаточном количестве эти вещества с самого раннего возраста. Если начинать употреблять в пищу спермидин в позднем возрасте, то прибавка в продолжительности жизни составит всего около 10%.

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