Диетологи сформулировали главное «правило ужина»

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Phovoir/Scanpix

Ученые из США подвели итоги наблюдений за пациентами и констатировали: тем, кто хочет быть стройным, следует питаться дома и готовить пищу самостоятельно. «Приготовление пищи на дому может быть полезным как в плане здорового питания, так и в финансовом отношении», - заявили диетологи.

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Главное «правило ужина» - есть самостоятельно приготовленную пищу в домашней обстановке – было сформулировано исследователями из Университета штата Орегон и Вашингтонского университета. Объектом их наблюдения стали 400 взрослых человек.

Ученые оценивали еженедельное потребление пищи участников проекта с позиции индекса здорового питания (HEI). Результаты показали, что

регулярное приготовление пищи дома больше соответствовало рациону с низким содержанием калорий, сахара и жира,

который отвечает рекомендациям по здоровому питанию.

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Употребление готовой еды медики связывают с ростом ожирения. Исследователи заявили: 80% жителей США не соблюдают диетических рекомендаций, при этом около половины денег, тратящихся на еду в США, приходится на продукты, которые не готовят дома.

«Результаты нашего исследования подтверждают то, о чем многие матери и бабушки говорили десятилетиями:

привычка питаться дома означает лучшее качество рациона и более низкие расходы на еду по сравнению с регулярным ужинами вне дома»,

- резюмировали авторы.

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