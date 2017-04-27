Диетологи сформулировали главное «правило ужина»

Ученые из США подвели итоги наблюдений за пациентами и констатировали: тем, кто хочет быть стройным, следует питаться дома и готовить пищу самостоятельно. «Приготовление пищи на дому может быть полезным как в плане здорового питания, так и в финансовом отношении», - заявили диетологи.
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Главное «правило ужина» - есть самостоятельно приготовленную пищу в домашней обстановке – было сформулировано исследователями из Университета штата Орегон и Вашингтонского университета. Объектом их наблюдения стали 400 взрослых человек.
Ученые оценивали еженедельное потребление пищи участников проекта с позиции индекса здорового питания (HEI). Результаты показали, что
регулярное приготовление пищи дома больше соответствовало рациону с низким содержанием калорий, сахара и жира,
который отвечает рекомендациям по здоровому питанию.
Употребление готовой еды медики связывают с ростом ожирения. Исследователи заявили: 80% жителей США не соблюдают диетических рекомендаций, при этом около половины денег, тратящихся на еду в США, приходится на продукты, которые не готовят дома.
«Результаты нашего исследования подтверждают то, о чем многие матери и бабушки говорили десятилетиями:
привычка питаться дома означает лучшее качество рациона и более низкие расходы на еду по сравнению с регулярным ужинами вне дома»,
- резюмировали авторы.Еще по этой теме