Группа крови связана с риском инфаркта

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Caro/Andreas Teich/Scanpix

Исследователи из Нидерландов пришли к заключению, что риск инфаркта и других проблем с сердцем напрямую зависит от группы крови человека. Результаты работы ученых, показавшей наличие такой связи, представлены на четвертом Международном конгрессе по острой сердечной недостаточности Heart Failure 2017 в Париже.

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Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья полутора миллиона человек, в результате чего установили, что с группой крови определенным образом коррелируют риски различных патологий сердца и сосудов.

Оказалось, что более подвержены развитию различных сердечных недугов люди со II, III и IV группами крови,

в то время как люди с I группой крови имеют наименьший риск пострадать от инфаркта и других нарушений в работе сердца.

Чем именно обусловлена такая взаимосвязь, ученые пока не разобрались.

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«Возможно, повышенный риск сердечно-сосудистых болезней у носителей второй, третьей и четвертой групп связан с более высокой концентрацией в плазме крови специфического белка, способствующего образованию тромбов, чем в случае первой группы», - отметили авторы проекта. Они полагают, что

такой фактор, как группа крови, может быть столь же принципиальным в отношении болезней сердца, как и возраст, пол, уровень холестерина и артериального давления.

Примечательно, что ранее проводившиеся исследования также обозначали связь между группами крови и сосудистыми патологиями, приводящими к развитию опасных заболеваний. В частности, ученые приходили к выводу, что люди с четвертой группой крови имеют особенно высокий риск деменции.

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