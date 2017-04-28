Несколько месяцев назад мы рассказывали о полуторогодовалой Веронике Антосенковой. Малышка не ползает, у неё пока что очень слабые мышцы. Веронике не было ещё и года, когда врачи поставили страшный диагноз: спинальная мышечная атрофия, и сказали, что девочка долго не проживёт. Однако родители не сдались и обратились в благотворительный фонд «Вера, Надежда, Любовь», и благодаря помощи отзывчивых людей, удалось собрать необходимые для лечения ребёнка деньги. В конце февраля этого года мама с дочкой отправились в Санкт-Петербург.

Диагноз подтвердился, но, к счастью, у девочки оказался не первый тип заболевания, а второй, более лёгкий. Значит, есть шанс, что она пойдёт на поправку! Вероника уже принимает лекарства, назначенные в Санкт-Петербурге, а также носит приобретённые там ортезы для фиксации коленных суставов.

При применении назначенных лекарств девочка стала стабильнее сидеть, увереннее двигаться с поддержкой. Она теперь живо интересуется игрушками, на её лице всё чаще появляется улыбка. Мама от сердца благодарит всех, кто помог её доченьке! У семьи появилась надежда, что ребёнку станет лучше.

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Сейчас очень важно закрепить полученный результат, а для этого необходимо приобрести вертикализатор, который поможет укрепить мышцы Вероники. Из-за того, что она до сих пор не ходит, и из-за слабости мышц произошло смещение кости в тазобедренном суставе. Для девочки крайне важны регулярные упражнения и занятия для укрепления мышц.

Просим Вас не остаться равнодушными и откликнуться на просьбу, пожертвовав средства на покупку вертикализатора для маленькой Вероники Антосенковой.

Позвонив по телефону 90006788, и Вы перечислите 1,42 евро для Вероники. Набрав номер 90006566, Вы пожертвуете бóльшую сумму – 4,27 евро. Средства также можно перечислить на указанные ниже счета с пометкой «Veronika Antosenkova».

Получатель: Svētās Sofijas Bērnu Hospis Sabiedriskā Organizācija, рег. № 40008218337

NORDEA

Счёт: LV64NDEA0000084106742

CITADELE

Счёт: LV56PARX0017233400001

Swedbank

Счёт: LV36HABA0551043256713

Спасибо всем жертвователям!