Минеральная вода с газом опаснее уксуса

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Caro/Conradi/Scanpix

Стоматологи подробно рассказали о том, как газированная вода разрушает зубы. Содержащийся в этом напитке газ, является более кислотным, чем вино, фруктовые соки и даже уксус.

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Минеральная вода с газом традиционно считается значительно более здоровым выбором, чем другие газированные напитки. Однако она далеко не так безвредна, как это принято думать. Напротив, по степени кислотности минеральная вода с газом более опасна, чем вино и уксус, как утверждает известный британский дантист из лондонской Harley Street доктор Адам Стоун. Он подчеркивает, что

пузырьки газа начинают растворять зубную эмаль, что со временем вызывает боль, изменение цвета зубов на желтый и трещинки.

Исследования показывают, что в газированных напитках, включая минеральную воду с газом и традиционную газировку, уровень pH составляет 3,0. В соках и смузи, включая яблочный сок, уровень pH 3,4, в вине - 3,6, а в заправках для салатов, то есть в уксусе, - те же самые 3,6. По словам эксперта, за последние 10 лет количество пациентов, жалующихся на кислотные повреждения зубной эмали, выросло в три раза.

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У этого явления существуют разные причины, как подчеркивает врач. Некоторые люди просто скрежещут зубами, что связано со стрессовой работой и жизнью. Это приводит к разрушению эмали и обнажению внутреннего слоя зубa, который является очень чувствительным. Но основной причиной данного всплеска является культура употребления газированных напитков.

Куда бы ни отправился современный человек, он обязательно найдет кафе и магазинчики по продаже смузи, кофе, соков и газировки. Все они крайне кислотны, и все атакуют зубы.

Каждый раз, когда человек употребляет что-либо подобное, его зубной эмали требуется не менее трех часов для восстановления.

При употреблении чего-либо сладкого или клейкого некоторое количество кислоты остается в полости рта и со временем лишает эмаль важных минералов. После этой атаки слюна начинает скапливаться во рту для того, чтобы прочистить его. Но если человек употребляет газировку весь день, то у его зубов просто нет шансов справиться с постоянными атаками кислоты.

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