Известный диетолог рассказала, как похудеть при малоподвижности

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Viktor Cap/Scanpix

Бытует мнение, что люди, чья работа связана с ежедневным просиживанием у компьютера, обречены на полноту и набор веса. Но известный в США диетолог Ребекка Скричтфилд утверждает: это не так.

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При сидячей работе и малоподвижном образе тоже можно заставить тело становиться стройнее, считает специалист. Для этого, по словам эксперта по похудению, необходимо обзавестись несколькими полезными привычками.

В частности, врач посоветовала придерживаться здоровых принципов в питании.

Тем, кто много сидит и не тратит калории на энергичную физическую деятельность, не стоит употреблять продукты, насыщенные «быстрыми» углеводами - выпечку и сладости.

Основу рациона должны составлять нежирное мясо, яйца, творог, кисломолочные изделия, а также продукты с высоким уровнем клетчатки -орехи, овощи, кисло-сладкие фрукты, зелень. Также важно пить достаточное количество обычной воды, отметила диетолог.

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Помимо этого, при сидячей работе, утверждает Скричтфилд, важно время от времени разминаться.

Такая разминка уменьшает негативное влияние сидячего положения на организм и способствует дополнительному сжиганию калорий.

«Для поддержания себя в форме следует хотя бы 30 минут в день уделить физической активности», - подчеркнула эксперт.

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