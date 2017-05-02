В яблоках нашли особую пользу для сердца

Врачи снова призывают ввести в рацион питания яблоки – по их словам, употребление яблок крайне полезно для работы сердца. В том, что это так, смогли убедиться сотрудники Оксфордского университета.
- Ученые советуют перед походом в магазин съедать яблоко 1 мая 2015 г.
- Медики выявили особую пользу зеленых яблок 30 сентября 2014 г.
- Регулярное употребление яблок продлевает жизнь на 17 лет 22 июля 2013 г.
Эти специалисты констатировали: систематическое употребление яблок способствует снижению вероятности сердечно-сосудистых заболеваний.
«Высокое содержание калия и железа в яблоках помогает укрепить иммунитет и избежать болезней сердца»,
- рассказали ученые о пользе всем известных фруктов.
Проведенное британцами исследование показало, что
люди, которые регулярно едят яблоки, в среднем на 12% реже страдают от заболеваний сосудов и сердца.
Ученые отмечают, что у любителей яблок ниже уровень воспалительных маркеров, с которыми коррелируют риски нарушений в сердечно-сосудистой системе.
Специалисты конкретизировали, что зеленые яблоки чрезвычайно полезны при анемии, а красные уменьшают вероятность гипертонии.Еще по этой теме