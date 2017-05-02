В яблоках нашли особую пользу для сердца

Врачи снова призывают ввести в рацион питания яблоки – по их словам, употребление яблок крайне полезно для работы сердца. В том, что это так, смогли убедиться сотрудники Оксфордского университета.

Эти специалисты констатировали: систематическое употребление яблок способствует снижению вероятности сердечно-сосудистых заболеваний.

«Высокое содержание калия и железа в яблоках помогает укрепить иммунитет и избежать болезней сердца»,

- рассказали ученые о пользе всем известных фруктов.

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Проведенное британцами исследование показало, что

люди, которые регулярно едят яблоки, в среднем на 12% реже страдают от заболеваний сосудов и сердца.

Ученые отмечают, что у любителей яблок ниже уровень воспалительных маркеров, с которыми коррелируют риски нарушений в сердечно-сосудистой системе.

Специалисты конкретизировали, что зеленые яблоки чрезвычайно полезны при анемии, а красные уменьшают вероятность гипертонии.

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