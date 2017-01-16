Термины «аптечная», «лечебная», «дерматологическая», «фармацевтическая» косметика часто употребляют как синонимы, подразумевая под ними косметику, предназначенную для специфического ухода и коррекции патологических состояний кожи. Как известно, данный вид косметических средств продается только в аптеках.

История таких косметических продуктов берёт своё начало в первой половине 70-х годов XX века в Европе. Они были созданы для людей, имеющих дерматологические проблемы. Эта лечебная косметика была в несколько раз эффективнее, чем другие виды косметических продуктов, и решала проблемы, которые дерматологи считали несерьёзными по сравнению с кожными заболеваниями, а косметологи находили их слишком трудными. Таким образом, создалось понятие, что лечебная косметика является чем-то средним между косметикой и лекарственными препаратами.

Так появился термин, объединяющий понятия «косметика» и «фармацевтика» – «космецевтика», введённый около 40 лет назад известным американским дерматологом Альбертом Клигманом.

Однако в космецевтике запрещено использование лекарственных препаратов, таких как антибиотики, гормоны и другие вещества, относящиеся к медикаментозным средствам.

Фото из Instagram:

A post shared by Dzintars Official (@dzintars_cosmetics) on Jan 17, 2017 at 11:11pm PST

Но дело в том, что лечебная косметика стала селективной для весьма ограниченных целей, из-за чего не имеет широкого применения в наши дни. Высококвалифицированные специалисты Dzintars разработали специальную косметическую серию Future Formula, которая построена совершенно на другом принципе.

Эта косметика за счёт специально исследованных и тщательно подобранных видов сырья может решать конкретные часто возникающие проблемы кожи.

Она эффективно борется с такими проблемами, как Acne, пигментные пятна, и другими, выявляющими любые отклонения от нормального состояния кожи ввиду разных причин. Самое главное достоинство серии Future Formula - это натуральные активные средства, устраняющие проблемы кожи за счёт применения специальных ингредиентов, которые могут точно достигать места их назначения, при этом эффективно способствуя устранению проблемы на более серьёзном уровне.

В комплекс лечебно-косметической серии Future Formula входят продукты для пошаговой борьбы с проблемой, что позволяет масштабно охватить и более эффективно воздействовать на её устранение. Так, например, линия Future Formula Anti-acne состоит из лосьона для глубокого очищения кожи на 10 травах, интенсивного средства от угрей и прыщей с маслом чайного дерева и регенерирующего крема, предотвращающего последствия Post-acne. Имеется в виду следующее – все существующие лечебные препараты ориентированы на подсушивание кожи для прекращения видимого воспалительного процесса. В нашем же случае

продукты предусмотрены для проникновения в глубокие слои кожи, в самый эпицентр, для устранения воспаления, предотвращения вызревания нарыва, появления рубцов и пигментных пятен.

Такой подход к лечению кожи мы считаем самым правильным. В лечебную косметическую серию Future Formula входит специальный бальзам против выпадения волос, для улучшения их роста, восстановления и укрепления, а также средство для улучшения роста ресниц, предотвращающее их выпадение и улучшающее внешний вид.

Фото из Instagram:

A post shared by Dzintars Official (@dzintars_cosmetics) on Jan 15, 2017 at 11:33pm PST

В эту же косметическую серию войдёт средство, улучшающее общее состояние губ при герпесе и простуде. В серию лечебной косметики войдёт и средство для борьбы с образованием трещин на ногах, в особенности на пятках и подушечках пальцев, что особенно важно, подходящее для применения людям, страдающим диабетом.

Главный принцип лечебно-косметической серии Future Formula заключается в том, что она устраняет ваши проблемы, используя немедикаментозные ингредиенты, но зачастую даже более эффективные.

Эффект очень велик! Так, например, можно устранить пигментные пятна, при этом не нарушая поверхностный слой кожи. Наш принцип – «Не навреди!» - соблюдается и здесь. Поэтому применение наших средств обеспечивает разным людям, вне зависимости от принадлежности к половому и возрастному признаку, надежность в решении их проблем. Существует заблуждение, что лечебную косметику необходимо применять только в определенном возрасте, - это не так! На примере распространённых во всем мире проблем Acne, выпадения волос и ресниц, а также трещин на ногах видно, что все они существуют вне каких-либо возрастных категорий.

Все продукты лечебной косметики прошли тщательное дерматологическое исследование на людях с конкретными проблемами. В описании каждого продукта можно будет убедиться в заявленном действии предлагаемых нами лечебно-косметических средств, изучив приложенные фотографии результатов лечения.

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