Майское солнце: от быстрого загара до ожогов и меланомы

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Индекс ультрафиолетового излучения на этой неделе временами достигнет пятого уровня - самого высокого в наступившем году. Солнце светит в начале мая так же ярко, как в начале августа. Но незагорелая кожа более чувствительна к ультрафиолетовому излучению, потому очень легко получить ожоги. А это – основной фактор риска развития злокачественных новообразований кожи. Об этом предупреждает утренняя программа Латвийского радио 4 «Домская площадь».

Интенсивность ультрафиолетового излучения метеорологи описывают с помощью условной единицы - индекса: от 0 до 2 - низкий, от 3 до 5 - средний, 6-7 - высокий, 8-10 - очень высокий, 11 - экстремальный. На этой неделе специалисты прогнозируют резкий рост этого индекса.

В умеренных дозах солнечное излучение необходимо человеческому организму, так как активизирует обменные процессы и стимулирует иммунную систему. Под влиянием ультрафиолетовых лучей в коже образуется необходимый человеку витамин D, который улучшает структуру костей.

Но злоупотреблять солнечными ваннами, особенно в этот период не следует - это может обернуться ожогом или привести к развитию рака кожи,

предупреждает дерматолог Раймондс Карлс.

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В последние годы в Латвии заболеваемость раком кожи стремительно растет. В 2015 году медики выявили 224 новых случая заболеваемости меланомой и 1,5 тыс. другими видами рака кожи. Это – рекородное число. Возможно, 2016 год поднял планку еще выше, но данные пока не подсчитаны. Такого наплыва пациентов медики не наблюдали никогда, признается онколог Восточной клинической университетской больницы Бенита Проюма.

По мнению специалиста,

эта тенденция сохранится до 2030 года. Затем она станет снижаться - после того, как новое поколение поймет: чрезмерное увлечение загаром может привести к раку.

А пока любители интенсивного загара на солнце и в соляриях все чаще становятся пациентами онкологических клиник.

Радиоэфир

Бенита Проюма призывает жителей не злоупотреблять загаром и внимательно следить за кожным покровом. Советуют даже делать фотографии тела - чтобы наблюдать за тем, какие изменения на нем произошли со временем.

Если вдруг обнаружится нечто подозрительное, следует немедленно идти к дерматологу или онкологу, которые при помощи дерматоскопии определят – есть ли повод для беспокойства.

Кстати, каждый год в мае в Латвии проходят Дни меланомы, когда многие дерматологи предлагают жителям посетить бесплатные консультации и проверить свои родинки.

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