Компьютерная томография — современное и точное обследование. Чтобы щадящим методом получить информацию об анатомических особенностях различных частей тела и органов человека, их состоянии и патологиях, проводят компьютерную томографию. Изображения, сделанные с помощью компьютерного томографа нового поколения, более точные и получаются с меньшей дозой излучения.

Что это такое?

При компьютерной томографии (КТ) подлежащие обследованию части твоего тела, находящиеся в специальном сканирующем устройстве, облучают ионизирующим (рентгеновским) излучением, которое после этого воспринимают встроенные в аппаратуру сенсоры. Они посылают полученную информацию в блок обработки данных. Здесь из сотен изображений конкретной части тела в разрезе с помощью специальной компьютерной программы, которая их анализирует и соединяет, создаются двухмерные изображения различных плоскостей, а также трехмерные изображения.

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В отличие от обычного рентгеновского снимка изображения, сделанные на компьютерном томографе, позволяют судить и о том, не затронули ли какие-либо патологические изменения мягкие ткани органов. Все благодаря более точной фиксации потока излучения, проходящего сквозь ткани различной плотности, и обработке полученной информации с помощью специальных программ.

Что общего у компьютерного томографа и The Beatles

Разработку первого томографа финансировала британская EMI Group, которая в свое время занималась не только музыкальным бизнесом и открытием новых талантов, но и исследованиями в области электроники и компьютерных технологий. Согласно легенде 70-х годов, для изобретения и построения первого томографа была использована часть рекордной прибыли, полученной EMI Group от продаж записей легендарной группы Beatles. В действительности легендарных музыкантов, революционно изменивших представление о шоу-бизнесе, и группу ученых, создавших революционное для тех времен медицинское диагностическое устройство — компьютерный томограф, связывает лишь то, что у обеих групп были заключены контракты с разными подструктурами большого концерна EMI.

Как проходит обследование

Тебя укладывают на специальную поверхность, которая медленно проходит через сканер в виде арки, в котором вращается рентгеновская лампа. Процесс облучения недолгий, врач в это время может попросить не двигаться и задержать дыхание. Если введено контрастное вещество, может появиться ощущение тепла, оно естественно и не свидетельствует о побочной реакции или аллергии.

В общей сложности время диагностической процедуры может занять от 15 до 30 минут в зависимости от того, какую часть тела обследуют и насколько сложен процесс создания изображения. Обследование не вызывает боли или неприятных ощущений.

Облегчает раннюю диагностику

Часто у пациента еще ничего не болит, нет выраженных симптомов, которые свидетельствовали бы о возникновении серьезных проблем со здоровьем. В таких случаях именно обследования, сделанные на томографе, могут помочь вовремя констатировать изменения. Более новые и технологически сложные томографы могут очень точно отобразить вид и состояние внутренних органов, обнаружить даже мельчайшие изменения, позволяя рано диагностировать болезни и патологии. Особенно это важно в случае онкологического заболевания, когда как можно раньше начатое лечение может спасти жизнь.

Фото: BalticPictures

Настолько же важно использование компьютерной томографии для обследования сосудов сердца. Многослойная компьютерная томография нового поколения в плане диагностики приближается к прямой ангиографии коронарных сосудов, однако обследование с помощью компьютерной томографии быстрее, неинвазивно и не вызывает неприятных ощущений. Сделав обследование вовремя, можешь спасти себе жизнь. Особенно полезна компьютерная томография в диагностировании заболеваний и патологий позвоночника и суставов. Костные ткани на созданных томографом изображениях можно рассмотреть особенно хорошо, с разных ракурсов, к тому же видны также мягкие ткани.

Используется все чаще

«У каждого метода обследования свои преимущества и свои недостатки, — рассказывает Иво Иваскис. — Компьютерная томография — радиологическое обследование, которое используют тогда, когда оно фактически незаменимо. Например, при обследовании костно-суставной системы, позвоночника, легких, органов брюшной полости. Мягкие ткани невозможно рассмотреть так же хорошо, как кости, поэтому есть ситуации, когда эффективнее может быть ультрасонография или магнитный резонанс».

Методом компьютерной томографии можно обследовать:

головной мозг и его сосуды;

органы зрения и слуха;

нос и его пазухи;

шею и ее мягкие ткани;

позвоночник, конечности и суставы;

грудную клетку и ее органы — сердце и сосуды сердца, аорту, легкие, легочные артерии и вены, диафрагму, пищевод, вилочковую железу и др.;

органы брюшной полости и малого таза — селезенку, поджелудочную железу, кишечный тракт, лимфоузлы, большие сосуды, почки, урогенитальную систему и др.

Важно знать

КТ можно делать только по направлению врача.

Для проведения обследования может быть необходимо ввести в организм — в желудочно-кишечный тракт или кровь — контрастное вещество. В этом случае до обследования нужно сделать анализы, чтобы определить функциональное состояние почек.

Многие компьютерно-томографические обследования делают только на пустой желудок, поэтому важно следовать указаниям врача.

Чтобы получить качественное изображение с частей тела, которые обследуются, нужно снять металлические украшения, часы и т.п.

КТ-обследование противопоказано беременным.

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В мае каждый вторник с 14.00 до 17.00 у вас есть возможность сделать компьютерно-томографическое обследование в Aiwa Clinic по специальной цене.

Например,

Компьютерная томография одной части тела без контрастного вещества в этот период будет стоить 67,50 вместо 75,00 евро.

Компьютерная томография одной части тела с контрастным веществом 130,50 вместо 145,00 евро.

Компьютерная томография органов брюшной полости без контрастного вещества 85,50 вместо 95,00 евро.

Компьютерная томография органов брюшной полости с контрастным веществом 220,50 вместо 245,00 евро.

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