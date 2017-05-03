Врачи назвали 3 фактора, влекущих рак кожи

Британские аналитики изучили статистику диагнозов «меланома» и призвали сограждан обращать более пристальное внимание на изменения кожного покрова. По словам специалистов, есть несколько ведущих факторов, которые могут провоцировать рак кожи.
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«Пока уровень выживаемости и профилактики остаются на довольно высоком уровне, но сама заболеваемость растет:
в 2014 году были поставлены 15 тысяч 419 новых диагнозов меланомы, что эквивалентно 42 случаям в день»,
- поделились тревогой эксперты.
На что же, по их мнению, нужно обращать внимание?
Проанализировав данные о пациентах, ученые заключили, что провоцирующим фактором рака кожи может оказаться употребление белого вина. Исследователи полагают, что его усвоение связано с ферментом, который повреждает ДНК.
Также неблагоприятны в этом плане соки цитрусовых – в них содержатся вещества, которые повышают чувствительность к солнечным лучам.
Если ежедневно выпивать около двух стаканов грейпфрутового либо апельсинового сока, риск рака кожи повышается на 36%,
подсчитали врачи.
Помимо этого, к факторам, усиливающим склонность к раку кожи, ученые причислили рыжие волосы (у самого человека или его родных), что указывает на наличие специфического гена, а также присутствие в организме штаммов вируса папиломы.
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