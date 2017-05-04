Алина Келлер: Любовь к себе - настоящий стимул к регулярным тренировкам

Согласно исследованию популярного бренда спортивной одежды, 74% латвийцев не посещают бесплатные спортивные занятия, предлагаемые городскими самоуправлениями. Полученные данные тем удивительнее, что 80% опрошенных латвийцев хотели бы посещать бесплатные тренировки.

«Наше «хочу» нередко не вяжется с нашим «могу», - комментирует фитнес-тренер Кристап Энце, - если спросить у человека, хочет ли он тренироваться и быть в форме, многие скажут, что да, но при этом хорошо если половина из них действительно тренируются». Тренер Кристап Энце, актриса, певица и ведущая Вита Бальчунайте и популярный блогер Алина Келлер дают советы, как не терять мотивацию регулярно тренироваться.

Совет от блогера Алины Келлер: «Надо просто искренне полюбить себя. Это то, что по-настоящему мотивирует.

Нужно любить свое тело и стремиться как можно дольше быть в форме. Жизнь дана нам один раз - давайте проживем ее красивыми и стройными, полными здоровья и бодрости.

Как только человек осознает и признает, что спорт помогает оставаться здоровым и красивым - для себя самого, своей второй половинки и близких, - ему станет легче приучить себя к регулярным тренировкам. Что будет, если регулярно заниматься спортом? Вы однозначно будете увереннее в себе, и это прекрасное ощущение!»

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Комментарий актрисы, певицы и ведущей Виты Бальчунайте: «Спорт - один из способов сохранять бодрость и хорошее самочувствие в повседневной жизни, а также источник дополнительной энергии. Это можно ощутить и осознать, лишь собравшись и начав тренироваться. Когда процесс начался, уже трудно представить себе свою жизнь без спорта. Очень важно найти «свой» вид занятий. На мой взгляд, каждому, особенно молодым людям, чья фигура и восприятие мира еще формируются, очень подойдут танцы. Они помогают почувствовать ритм, положительно влияют на осанку, развивают навык понимания других людей, учат взаимодействовать.

Танцы подходят всем людям в любом возрасте, ведь мы настолько молоды, насколько себя ощущаем, и, на мой взгляд, совершенно не важно, что написано в паспорте.

Спорт, активный образ жизни - как эликсир молодости. Даже тогда, когда кажется, что в повседневной суете нет времени на спорт, стоит начать хоть немного тренироваться, и найдется дополнительная энергия, повысится продуктивность и способность сделать еще больше. Один из наиболее здоровых видов активности - прогулки на свежем воздухе, близ природы. Движения помогают привести в порядок обмен веществ, гармонизировать мысли, помогают смотреть на вещи более позитивно».











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Совет от тренера Кристапа Энце: Найдите друга, с которым будете вместе тренироваться. Желательно, чтобы у него уже была такая привычка, тогда меньше вероятность, что вы сообща бросите спорт. Партнер по тренировкам очень важен вначале занятий, вместе всегда легче начинать.

Поработайте над своим восприятием - если воспринимать тренировки как мучения, то они ими и будут. Лучше думать о результате, который вы достигнете,

силе, выдержке, гибкости, которые помогут в любой жизненной ситуации, положительно скажутся на внешности и внутреннем мире. Кроме того, хорошая тренировка дает дополнительную энергию и улучшает здоровье.

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