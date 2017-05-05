Молочные продукты – вред или польза для здоровья?

Об употреблении молока и молочных продуктов в обществе сложились разные и даже радикально противоположные мнения – одни говорят, что организм человека не предназначен для его использования, другие культивируют его полезные свойства и богатую пищевую ценность. Так или иначе, молоко встречается в доме человека уже как минимум 5000 лет. Конечно, каждый выбирает сам, в каком количестве и в какой форме ему употреблять молоко, однако национальный розничный торговец ELVI вместе со специалистом по питанию и пищевым технологом Дзинтрой Коктой предлагают несколько фактов о молоке и молочных продуктах, которые помогут решить, употреблять ли в пищу этот продукт.

1. Продукт с историей длиною в 5000 лет

Молоко, как и большинство других продуктов, не обладает одинаковой популярностью во всем мире – есть страны, жители которых употребляют молоко в очень небольших количествах или не употребляют его вовсе. Однако есть и такие страны, где молоко – это неотъемлемая часть ежедневного рациона. Латвия относится ко второй категории, и мы употребляем молоко каждый день, делая его важной частью сбалансированного рациона для здорового организма. Благодаря историческим источникам, можно сделать вывод, что молоко животных как продукт человечество знает уже около 5000 лет.

В древнем Риме молоко и молочные продукты были популярны как косметические средства – недаром легенды о молочных ваннах Клеопатры дожили до наших дней.

Однако принято считать, что в современной Европе молоко начали использовать, начиная с шестого столетия нашей эры, когда этот продукт заново открыли ирландцы. Принято считать, что именно в Ирландии началось более широкое развитие скотоводства, которое позднее распространилось по всей Европе. Сегодня же можем с полной уверенность сказать, что молоко стало иконой латвийской национальной экономики.

ЧИТАЙ НА TVNET: 7 рецептов красоты царицы Клеопатры

Реклама

2. Сомнения о полезности молока – причины и факты

Молоко – это популярный и излюбленный людьми продукт, зачастую он привлекает внимание многих исследователей, поэтому мнения об употреблении молока расходятся. Молоко начали ставить под сомнение в 60-х, когда ученые из США заявили, что насыщенные жиры и холестерин очень вредны для нашего здоровья, способствуют набору лишнего веса, стимулируют проблемы с сердцем и кровеносной системой и вызывают инфаркт, отметив, что именно молоко и молочные продукты являются наибольшими вредителями.

Со временем эту тему изучили многие ученые со всего мира, которые доказали, что первоначальное утверждение о вреде молока неверно.

Специалисты из Норвегии, Швеции и Хорватии проводили целенаправленные исследования, чтобы проверить влияние молока и молочных продуктов на питание человека. Сегодня доказано – молоко и молочные продукты не вредят здоровью человека.

3. Пищевая ценность молока

У молока и молочных продуктов очень высокая пищевая ценность, что может обеспечить наш организм многими веществами, необходимыми для его полноценного функционирования. Свежее молоко содержит белки, лактозу, или молочный сахар, жиры, витамины A, D, B, кальций, фосфор, магний, натрий, цинк, калий и другие минералы. К тому же кальций и белки, находящиеся в молоке, очень быстро усваиваются. Витамин D помогает нашему организму усваивать кальций, что так необходимо для нашего здоровья, а молоко – это тот редкий случай, когда эти два вещества находятся в сбалансированной пропорции.

Стакан коровьего молока содержит 30% кальция, 22% фосфора и 14% селена, а это рекомендованная дневная доза.

Учитывая ценный состав молока и молочных продуктов, специалисты по питанию утверждают – полное исключение молока и молочных продуктов из рациона допустимо только по очень веским причинам. В таком случае, безусловно, нужно думать об альтернативах – чем заменить молоко, чтобы питание было сбалансированным.

Фото: panthermedia.net/Enrico Mantegazza/Scanpix

4. Молоко и лишний вес

Чтобы молоко не стало причиной лишнего веса, важно помнить, что молоко и молочные продукты – это не напиток, а еда! Здоровый человек может смело употребить 2-3 порции молока или молочных продуктов в день. Чтобы было проще подсчитать количество употребленного молока, нужно учитывать, что специалисты одной порцией считают 200 мл свежего молока или два ломтика сыра.

Молоко может начать вредить нашему организму лишь в случае, если употреблять молочные продукты с высоким содержанием жиров и двигаться слишком мало.

Наши вкусовые рецепторы устроены таким образом, что более жирная пища нам кажется более вкусной, однако если мы хотим употреблять много жирных продуктов, нужно очень много двигаться и заниматься спортом. Исследования показывают, что у детей дошкольного возраста, которые употребляют более 750 мл молока в день и мало двигаются, со временем могут развиться проблемы с лишним весом. Регулярное использование жирных молочных продуктов может повлиять и на вес взрослого человека, однако этого можно избежать, выбрав продукты с более низким содержанием жиров.

Планируя рацион, важно помнить – питательные вещества молока и молочных продуктов не зависят от количества жиров –

менее жирные молочные продукты содержат такое же количество белков и минералов, как и более жирные,

однако употребление менее жирных молочных продуктов доставит значительно меньше переживаний по поводу лишнего веса.

Фото: panthermedia.net/Rezeda Kostyleva/Scanpix

5. Как выбрать более ценные молочные продукты?

Наиболее ценными для организма взрослого человека молочными продуктами специалисты по питанию считают кисломолочные продукты – пахту, кефир, сметану, творог, йогурт и разные сыры.

Одним из самых полезных молочных продуктов ученые считают творог. В нем можно найти как кальций, так и фосфор,

и оба этих вещества очень важны для здоровья костей, они уменьшают риск остеопороза, к тому же творог содержит еще очень много других полезных питательных веществ и минералов.

Ценными и полезными считаются также и некоторые йогурты, однако делая в магазине свой выбор, важно изучить состав йогурта – нередко производители добавляют искусственные красители, добавки и слишком много сахара, и эти добавки чаще всего затмевают полезные свойства самого йогурта. Если количество сахара в йогурте достигает 5-7 чайных ложек на 100 граммов продукта, этот йогурт лучше всего не употреблять. Скорее всего, он будет вкусным, а вот полезным – вовсе нет.

Очень внимательно нужно выбирать и сыр – он содержит много белка и кальция, однако при производстве в сыр добавляют соль,

поэтому необходимо следить за количеством добавленной соли.

Выбирая кисломолочные продукты, лучше отдавать предпочтение тем, которые не содержат добавок. Лучше всего самостоятельно добавлять зелень, фрукты или домашнее варенье в эти продукты, тогда вы точно будете знать, что едите. Весной можно готовить витаминные смузи на завтрак – взбивая кефир, белковый напиток или пахту с зелеными овощами, бананами, семенами чиа, овсяными хлопьями или другими добавками.

Еще по этой теме