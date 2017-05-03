Врачи: куриный бульон может вредить здоровью

Куриный бульон считается одним из самых здоровых блюд в питании, способным даже проявлять лечебные свойства. Но и с учетом того, что он помогает при простуде, с его употреблением, как выяснилось, связан ряд проблем с организмом.

На страницах издания KitchenMag специалисты поделились мнением о том, почему куриный бульон при всех своих полезных качествах может и навредить. В частности, эксперты сообщили, что при варке курицы в бульон переходят не самые полезные для организма компоненты, присутствовавшие в тушке птицы.

По словам ученых, чем дольше варится курица, тем больше вредных веществ может из нее попасть в бульон.

Кроме того, куриный бульон влияет на отложение солей, усугубляя этот неблагоприятный для здоровья процесс. Так что при подагре и мочекаменной болезни от его поедания необходимо отказаться, подчеркнули медработники.

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С осторожностью следует употреблять куриный бульон людям с проблемами поджелудочной железы, желчного пузыря и печени. По словам врачей, при данных недомоганиях бульон не стоит есть чаще одного раза в неделю, чтобы не содействовать воспалениям и ухудшению самочувствия.

Тем, кто не имеет противопоказаний по здоровью, специалисты посоветовали прибегать к мерам для минимизации вреда.

В очередной раз они повторили, что важно быть уверенным в качестве выбранной для варки курятины.

По их мнению, варить бульон лучше всего из нежирных цыплят - в них содержится меньше активных веществ, влияющих на секрецию желудочного сока и отложение солей.

Кроме того, с курицы можно снять жирную кожу и отделить кости, поскольку именно в них чаще всего накапливаются тяжелые металлы и антибиотики.

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