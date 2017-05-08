Возможность вернуть зрение уже сейчас!

Регулярный осмотр у офтальмолога является залогом своевременного выявления и качественного лечения глазных заболеваний. Не секрет, что попасть на операцию к врачу-офтальмологу - проблема. Огромные очереди не позволяют беречь здоровье глаз и обеспечивать своевременный уход, что со временем приводит к серьезным проблемам.

Опытные врачи-офтальмологи Даце Лиетувиете, Наталья Шамаева и Оксана Пике в Aiwa Clinic проводят операции по удалению катаракты, а также реконструктивно-пластические операции при различной патологии глаза в рамках государственного финансирования без длинных очередей.

1. Избавляем от катаракты!

Реклама

Причина катаракты, или замутнения хрусталика, — потеря жидкости в глазном хрусталике с годами, однако этому могут способствовать и заболевания, перенесенные травмы глаз или головы, радиация, курение, различные общие или глазные медикаменты. Катаракта наблюдается даже у детей! Первые признаки болезни зависят от того, в какой части хрусталика они проявляются и насколько велико замутнение.

Если затронуты внешние края, вероятнее всего, дискомфорт вы даже не почувствуете, но если замутнение приближается к центру хрусталика, начнут возникать большие проблемы со зрением.

Предметы становятся нечеткими, пропадают контуры, и моментами картинка может раздваиваться. Зрачок может приобрести более светлый оттенок или даже желтоватую окраску. В таких случаях офтальмолог с помощью специальной аппаратуры проверяет остроту зрения, измеряет внутреннее глазное давление. Если необходимо, с помощью компьютерной периметрии исследует поле зрения, а также с помощью ультразвукового метода исключает другие возможные глазные заболевания. Тогда можно оценить, образовалась ли в глазном хрусталике катаракта, каков ее тип, насколько спрогрессировала болезнь.

Единственным эффективным методом лечения катаракты является операция. К тому же в 90% случаев возможно восстановить зрение таким, каким оно было до начала болезни! Заболевший глазной хрусталик заменяют искусственным — чистым и прозрачным. В первую очередь все же

придется сделать общее обследование организма, сдать анализы крови и мочи. Однако сама операция длится в среднем 20-30 минут, и обычно общий наркоз совсем не нужен.

Определенный послеоперационный режим соблюдается примерно месяц. Зрение снова становится ясным!

2. Лечим глаукому!

Так как не известна точная причина глаукомы, стопроцентно вылечиться от нее нельзя. Однако можно существенно замедлить ход развития заболевания и не потерять свет в глазах. Глаукома хитра — она может долго проходить без симптомов, с достаточно острым зрением. Тем временем болезнь прогрессирует, и зрительный нерв постепенно и необратимо атрофируется. Хотя и нет одного определенного метода, существенным в диагностике считается измерение внутреннего глазного давления (помни, после 40 лет его нужно измерять каждый год!). Оно должно держаться в пределах от 10 до 21 мм рт. ст.

Фото: пресс-фото

Примерно у половины больных глаукомой оно соответствует норме, поэтому важно контролировать глазное давление регулярно, наблюдая его в динамике. В любом случае единственный способ своевременно обнаружить это заболевание — осмотр у окулиста, который включает в себя не только измерение давления, но и проверку остроты зрения, биомикроскопию, осмотр глазного дна, определение поля зрения методом компьютерной периметрии и оптическую когерентную томографию.

Если глаукома обнаружена на ранней стадии, нужно будет применять глазные капли, которые снижают внутриглазное давление. Когда медикаменты больше не могут помочь, на помощь приходит хирург.

После операции одну ночь все же придется провести в стационаре, однако на следующий день после осмотра можно уже идти домой.

3. Пластические и реконструктивные глазные операции

Хирургически решаемых глазных проблем немало, и большую часть из них обещают решить специалисты Aiwa Clinic, делая следующие операции: удаление «ячменя», реконструкция полости глазной конъюнктивы, операция крыловидной плевы, исправление заворота и выворота века, эксцизия кожных новообразований век и лечение трихиаза, а также эстетическая пластика или укорочение подъемной мышцы век. Женщин часто беспокоят обвисшие веки, но и эта проблема решается в клинике!

Фото: пресс-фото

Затягивание визита к врачу, может значительно усложнить процесс лечения. Учитывая тот факт, что глазные болезни продолжительное время не проявляют себя, наиболее важным является профилактический осмотр.

AIWA Clinic своим пациентам предлагает услуги профессиональных офтальмологов.

Вам будет проведено полное обследование, позволяющее выявить проблемы со зрением на этапе их развития. Правильный подбор средств лечения не допустит развития болезни,

он позволит остановить ее в самом начале.

В мае в Aiwa Clinic у вас есть возможность получить скидку в размере 20% на консультации офтальмолога.

Больше информации и запись по тел.: 67799100, 20022581.

Рига, ул. Маскавас, 241.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: подробнее ЗДЕСЬ