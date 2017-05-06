Ученые из Германии пришли к заключению о том, что некоторые особенности в питании людей связаны с развитием патологических процессов в кроветворении, из-за которых может развиться рак крови. Их исследование стало очередным подтверждением того, как важно для здоровья питаться полноценно, без ограничения каких-то групп продуктов.

Специалисты из Немецкого центра изучения рака при университете Гейдельберг опубликовали данные, полученные в ходе проведенного ими исследования. Согласно этим сведениям, развитие рака крови может коррелировать с нехваткой витамина А, получаемого с пищей.

По словам ученых, рак крови в ряде случаев возникает на фоне истощения резерва стволовых клеток, отвечающих за воспроизводство красных кровяных телец (эритроцитов).

Этот резерв, пребывающий у здорового человека в «спящем» состоянии, используется организмом в моменты угроз для жизни - во время болезней, массивной потери крови или химиотерапии.

Но для его поддержания необходимо получение достаточного количества ретиноевой кислоты, с которой связана выработка витамина А.

Реклама

«Для стабильного уровня запасных стволовых клеток крайне важна ретиноевая кислота. Без этой кислоты стволовые клетки не смогут вернуться в фазу сна, начнут перерождаться в обычные клетки крови, и таким образом будет растрачиваться резерв организма», - пояснили исследователи.

Для сохранения в организме запаса стволовых клеток медики советуют обязательно употреблять в пищу продукты, которые являются источником витамина А. Напомним, что

его поставщиками в рационе питания являются печень, сливочное масло, молоко, желтки яиц, а также ярко окрашенные - красные, зеленые, оранжевые и желтые - фрукты и овощи.

Ранее проводившиеся исследования позволяли ученым говорить о связи между дефицитом витамина А и развитием болезни Альцгеймера.

Еще по этой теме