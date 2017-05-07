Ученые доказали: спать на животе очень опасно, и вот почему...

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Phovoir/Scanpix

Исследователи из Мельбурна сообщили, что они выяснили: спать на животе может быть опасно для здоровья людей.

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Ученые провели эксперименты, в которых приняли участие более тысячи добровольцев. Они проходили медицинский осмотр, а кроме того, рассказывали о том, как они предпочитают спать.

Оказалось, что больше всего проблем со здоровьем имеют люди, которые предпочитают спать на животе. По словам медиков,

это связано с нарушением кровообращения. При сне на животе нарушается кровоток, и некоторые органы оказываются пережатыми,

что отрицательно сказывается на их работе.

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В первую очередь при сне на животе страдают легкие человека, поскольку их кровообращение нарушается. Также в такой позе они не способны нормально функционировать, и часть кислорода остается в организме. Это приводит к тому, что люди намного хуже высыпаются и чувствуют себя с утра разбитыми.

Кроме того, сон на животе приводит к тому, что пережимается сонная артерия, что также приводит к целому ряду последствий. Особенно опасно это может быть для пожилых людей. Ученые говорят, что

сон на животе в пожилом возрасте может даже стать причиной инсульта или инфаркта, поскольку способствует серьезным нарушениям в работе внутренних органов.

Женщинам спать на животе вредно из-за давления на грудь, что может увеличить риск развития рака молочной железы. Кроме того, сон на животе часто провоцирует появление ранних морщин на лице. Возможно даже развитие бесплодия из-за нарушения кровообращения в области малого таза у женщин.

Ранее ученые доказали, что прерванный сон может быть угрозой для мозга человека.

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