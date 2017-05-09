С болями в спине связали развитие смертельных недугов

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Andriy Popov/Scanpix

В последние несколько лет значительно вырос спрос на лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, что, по мнению, специалистов, связано с малоподвижностью и сидячей работой. Врачи утверждают: изменения в состоянии позвоночника часто являются симптомами неблагоприятных процессов в организме.

Болезненные ощущения, возникающие в позвоночнике, нередко связаны с заболеваниями внутренних органов, предостерегли медики на страницах журнала «Вестник Здоровья».

«Нарушение подвижности, боль, а также деформация позвонка могут быть вызваны невралгией и внутренними патологиями вплоть до злокачественных опухолей.

При появлении этих симптомов важно провести комплексное обследование. Магнитно-резонансная и компьютерная томография, нейронавигация, а также интраоперационная визуализация позволяют определить заболевания, связанные с периферической нервной системой и спинным мозгом», - отметили эксперты.

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В свою очередь, профилактика патологий позвоночника помогает предотвратить развитие сложных заболеваний, заявили терапевты.

В частности, по мнению специалистов, крайне важно следить за осанкой, не допускать сутулости, сколиоза или лордоза. Также профилактической мерой, соблюдать которую должны все, является правильное распределение нагрузок – при поднятии и ношении тяжестей, на тренировках, в быту. Другим важным для состояния позвоночника фактором является отсутствие избыточной массы тела. Помимо этого

для поддержания здоровья опорно-двигательного аппарата необходимо правильно питаться, употребляя в пищу продукты, содержащие необходимые костям и связкам микроэлементы.

Специалисты констатировали: ежедневное употребление творога, рыбы, сыра и молока предотвращает возникновение остеопороза и артроза.

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