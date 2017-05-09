Газировка может вызывать преждевременные роды

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Richard Semik/Scanpix

Международная группа ученых сообщила, что вред газировки недооценен. По словам ученых, газированные напитки могут спровоцировать преждевременные роды.

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Ранее исследователи неоднократно говорили о том, что газированные напитки негативно влияют на желудочно-кишечный тракт, раздражая слизистую и вызывая множество неприятных последствий. Также было известно, что эти напитки приводят к набору лишних килограммов. Теперь же ученые доказали, что

особенно опасна газировка может быть для беременных женщин, поскольку способна вызывать преждевременные роды.

В ходе исследования эксперты провели анализ данных 60 тысяч беременных женщин, которые принимали участие в Датском национальном исследовании. Само исследование продолжалось на протяжение шести лет. Оказалось, что у большинства женщин, которые пережили преждевременные роды, в рационе было большое количество газированных напитков с подсластителями, которые и могли стать причиной такого прерывания беременности.

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Ученые говорят, что они уверены что вероятность преждевременных родов связана с употреблением газированных напитков, но природу этого выявить пока не удалось. Исследования данного вопроса продолжаются.

Ученые намерены выяснить, как газировка влияет на беременность человека. Для этого планируется провести опыты на животных, которые максимально схожи с людьми. Кроме того,

ученые намерены тщательнее изучить состав газированных напитков, чтобы понять, что может давать такой эффект и каких продуктов еще женщинам в этом положении стоит избегать.

Ранее было доказано, что газировка вызывает мочекаменную болезнь.

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