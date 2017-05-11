Диетологи нашли простое средство от жира на животе

Злоупотребление питанием с высоким содержанием жиров связывают с целым рядом неблагополучных последствий для здоровья, но ученые из США установили, что есть доступное средство для купирования вредного эффекта. Таким средством, по их словам, является корица.

«Корица может нейтрализовать негативный эффект употребления пищи с высоким содержанием жиров, предотвращая процесс накопления жира вокруг живота и защищая сердце от повреждений», - данное заключение американских ученых опубликовал журнал «Вестник Здоровья».

Исследователи рекомендуют добавлять корицу в горячие напитки, каши и другие блюда для того, чтобы нейтрализовать вредное действие на организм нездоровых жиров,

присутствующих в продуктах питания. Пользу от такого применения корицы подтвердили эксперименты на мышах.

Реклама

В течение 12 недель грызунов кормили жирной пищей и одновременно давали им корицу. Во время финальной проверки организма у животных было установлено: после нескольких недель употребления корицы у мышей в крови вырос уровень антиоксидантных и противовоспалительных молекул, которые защищают от стресса, связанного с употреблением вредной еды.

Также оказалось, что у животных, которые ели корицу,

снизился вес и уменьшилось количество жира на животе. У этих грызунов стали более интенсивными процессы пищеварения и обмена веществ.

Напомним, ранее ученые высказывались о том, что употребление корицы способствует омоложению.

Еще по этой теме