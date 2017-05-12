Ученые запрещают хранить яйца на дверце холодильника. А где тогда?

Не стоит хранить яйца на дверце холодильника, хотя там и имеются специальные емкости. Эксперты в области здорового питания из Великобритании рекомендуют держать этот продукт в специальной коробке на средней полке.

Уже длительное время эксперты ведут ожесточенные дебаты о том, где именно необходимо хранить яйца в холодильнике. И вот теперь, кажется, ответ на этот вопрос получен. Хотя на дверцах имеются специальные емкости для яиц, этот продукт лучше туда не помещать, если верить авторам издания Good Housekeeping.

Они рекомендуют держать яйца в оригинальной упаковке на средней полке холодильника для того, чтобы избежать температурных изменений и заражения.

«Дверца холодильника не только является самым теплым местом, но она также уязвима перед постоянными изменениями температуры, - как подчеркивают эксперты. - Лучше всего держать яйца при постоянной температуре, а она идеально поддерживается на средней полке».

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В Великобритании существуют официальные рекомендации по поводу оптимальной безопасности при хранении яиц. Сообщается, что

лучше всего держать этот продукт при температуре ниже 20 градусов в специальной коробке, не позволяя соприкасаться с другими продуктами питания, обладающими резким запахом.

Это связано с тем, что яйца легко поглощают чужие ароматы. Яйца не рекомендуется передвигать между холодными и теплыми зонами холодильника и других помещений.

Эксперты согласны с тем, что в супермаркетах яйца вовсе не охлаждаются, однако в большинстве магазинов средняя температура поддерживается на уровне чуть ниже 20 градусов. Ученые из Университета Бристоля подтвердили, что хранение яиц в холодильнике является наиболее безопасным способом снижения риска сальмонеллы, так как холод не дает этим бактериям размножаться.

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