Первая леди Украины показала, как делает утреннюю зарядку

Марина Порошенко
 

Марина Порошенко. Фото: Itar-Tass/Scanpix

В эфире телеканала «Україна» были показаны кадры из первого выпуска утренней зарядки с Мариной Порошенко. Данная рубрика будет называться «В ритме спорта».

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демонстрирует несколько несложных упражнений, которые должны помочь зрителям привести в тонус свое тело с утра и подготовиться к рабочему дню.

Отрывок из передачи был обнародован на YouTube.

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Петр Порошенко, комментируя передачу со своей супругой, отметил, что в данном вопросе она принимала решение сама и не советовалась с ним.

«Я посмотрел анонс (передачи. - Прим. ред.) - мне понравилось», - отметил президент Украины.

Видео:

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