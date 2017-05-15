Первая леди Украины показала, как делает утреннюю зарядку

В эфире телеканала «Україна» были показаны кадры из первого выпуска утренней зарядки с Мариной Порошенко. Данная рубрика будет называться «В ритме спорта».

В лаконичном видео первая леди Украины

демонстрирует несколько несложных упражнений, которые должны помочь зрителям привести в тонус свое тело с утра и подготовиться к рабочему дню.

Отрывок из передачи был обнародован на YouTube.

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Петр Порошенко, комментируя передачу со своей супругой, отметил, что в данном вопросе она принимала решение сама и не советовалась с ним.

«Я посмотрел анонс (передачи. - Прим. ред.) - мне понравилось», - отметил президент Украины.

Видео:



















































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