Ученые доказали: пляжный отдых может привести к смерти - не от солнца

Исследователи из Ливерпульского университета сообщили, что им удалось доказать, что пляжный отдых вредит здоровью людей и может даже приводить к преждевременной смерти.

Ранее неоднократно сообщалось о том, что нахождение на солнце может быть вредно для здоровья людей, поскольку солнце отрицательно сказывается на здоровье кожи, приводит к преждевременному старению и вызывает даже рак. Однако последние исследования показали, что это не единственная проблема пляжного отдыха.

Ученые провели ряд экспериментов, которые показали, что

во время пляжного отдыха у людей также снижается физическая активность, что провоцирует развитие многих заболеваний, которые могут закончиться летальным исходом,

сообщает Daily Star.

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Несколько десятков добровольцев проходили исследования во время отпуска, до и после него. Средний возраст участников не превышал 25 лет. В результате оказалось, что в отпуске люди теряют мышечную массу, но набирают жир. При этом чаще всего лишний вес набирается на животе.

Все дело в том, что

во время отдыха люди не меняют свои пищевые привычки или начинают есть еще больше, а вот за счет уменьшения на 80% физической активности происходит набор массы тела.

Негативные последствия от такого отпуска могут быть самыми разнообразными: от развития хронических заболеваний до летального исхода.

Ученые говорят, что важно следить за своим здоровьем и стараться поддерживать активность даже во время отдыха, чтобы не навредить самим себе.

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