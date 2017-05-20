Ученые доказали: пляжный отдых может привести к смерти - не от солнца

Исследователи из Ливерпульского университета сообщили, что им удалось доказать, что пляжный отдых вредит здоровью людей и может даже приводить к преждевременной смерти.
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Ранее неоднократно сообщалось о том, что нахождение на солнце может быть вредно для здоровья людей, поскольку солнце отрицательно сказывается на здоровье кожи, приводит к преждевременному старению и вызывает даже рак. Однако последние исследования показали, что это не единственная проблема пляжного отдыха.
Ученые провели ряд экспериментов, которые показали, что
во время пляжного отдыха у людей также снижается физическая активность, что провоцирует развитие многих заболеваний, которые могут закончиться летальным исходом,
сообщает Daily Star.
Несколько десятков добровольцев проходили исследования во время отпуска, до и после него. Средний возраст участников не превышал 25 лет. В результате оказалось, что в отпуске люди теряют мышечную массу, но набирают жир. При этом чаще всего лишний вес набирается на животе.
Все дело в том, что
во время отдыха люди не меняют свои пищевые привычки или начинают есть еще больше, а вот за счет уменьшения на 80% физической активности происходит набор массы тела.
Негативные последствия от такого отпуска могут быть самыми разнообразными: от развития хронических заболеваний до летального исхода.
Ученые говорят, что важно следить за своим здоровьем и стараться поддерживать активность даже во время отдыха, чтобы не навредить самим себе.Еще по этой теме