Неврологи рассказали, как избежать инсульта

Точно предугадать возникновение кровоизлияния в мозг заранее крайне сложно, однако есть действенные профилактические меры, помогающие не стать жертвой этого опасного нарушения. Об этом рассказал руководитель реабилитационного отделения НИИ неврологии РАМН профессор Альберт Кадыков.
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«Лечить инсульт очень сложно, гораздо эффективнее предотвращать возникновение кровоизлияния», - отметил врач. В первую очередь необходимо заботиться о том, чтобы давать себе отдых и уметь расслабляться, пояснил он. По словам Альберта Кадыкова,
нарушение кровообращения возникает после того, как человек проводит длительный период времени в постоянной работе или же пребывает в стрессе.
С особым вниманием к своему организму следует относиться всем людям, у которых есть проблемы с давлением, сообщил невролог. При склонности к скачкам давления следует регулярно обращаться к лечащему врачу для проведения осмотра и консультациями.
Помимо этого, очень важно следить за своим питанием:
в рационе нужно избегать большого количества специй, а жареные блюда в нем должны быть исключением, а не нормой.
Употреблять соль и перец тоже лучше по минимуму, считает Кадыков, - пристрастие к ним способно ускорить летальный исход.
«Если сосуд лопается в области ноги, то проблему можно решить, но при кровоизлиянии в мозге очень трудно избежать тяжелых последствий. Лекарственные препараты ловастатин и мевастатин помогают уберечь сосуды от кровоизлияния, и они зарекомендованы неврологами», - сообщил Кадыков.Еще по этой теме