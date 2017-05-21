Неврологи рассказали, как избежать инсульта

Точно предугадать возникновение кровоизлияния в мозг заранее крайне сложно, однако есть действенные профилактические меры, помогающие не стать жертвой этого опасного нарушения. Об этом рассказал руководитель реабилитационного отделения НИИ неврологии РАМН профессор Альберт Кадыков.

«Лечить инсульт очень сложно, гораздо эффективнее предотвращать возникновение кровоизлияния», - отметил врач. В первую очередь необходимо заботиться о том, чтобы давать себе отдых и уметь расслабляться, пояснил он. По словам Альберта Кадыкова,

нарушение кровообращения возникает после того, как человек проводит длительный период времени в постоянной работе или же пребывает в стрессе.

С особым вниманием к своему организму следует относиться всем людям, у которых есть проблемы с давлением, сообщил невролог. При склонности к скачкам давления следует регулярно обращаться к лечащему врачу для проведения осмотра и консультациями.

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Помимо этого, очень важно следить за своим питанием:

в рационе нужно избегать большого количества специй, а жареные блюда в нем должны быть исключением, а не нормой.

Употреблять соль и перец тоже лучше по минимуму, считает Кадыков, - пристрастие к ним способно ускорить летальный исход.

«Если сосуд лопается в области ноги, то проблему можно решить, но при кровоизлиянии в мозге очень трудно избежать тяжелых последствий. Лекарственные препараты ловастатин и мевастатин помогают уберечь сосуды от кровоизлияния, и они зарекомендованы неврологами», - сообщил Кадыков.

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