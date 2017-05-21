Неврологи рассказали, как избежать инсульта

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Sebastian Kaulitzki/Scanpix

Точно предугадать возникновение кровоизлияния в мозг заранее крайне сложно, однако есть действенные профилактические меры, помогающие не стать жертвой этого опасного нарушения. Об этом рассказал руководитель реабилитационного отделения НИИ неврологии РАМН профессор Альберт Кадыков.

Еще по этой теме

«Лечить инсульт очень сложно, гораздо эффективнее предотвращать возникновение кровоизлияния», - отметил врач. В первую очередь необходимо заботиться о том, чтобы давать себе отдых и уметь расслабляться, пояснил он. По словам Альберта Кадыкова,

нарушение кровообращения возникает после того, как человек проводит длительный период времени в постоянной работе или же пребывает в стрессе.

С особым вниманием к своему организму следует относиться всем людям, у которых есть проблемы с давлением, сообщил невролог. При склонности к скачкам давления следует регулярно обращаться к лечащему врачу для проведения осмотра и консультациями.

Реклама

Помимо этого, очень важно следить за своим питанием:

в рационе нужно избегать большого количества специй, а жареные блюда в нем должны быть исключением, а не нормой.

Употреблять соль и перец тоже лучше по минимуму, считает Кадыков, - пристрастие к ним способно ускорить летальный исход.

«Если сосуд лопается в области ноги, то проблему можно решить, но при кровоизлиянии в мозге очень трудно избежать тяжелых последствий. Лекарственные препараты ловастатин и мевастатин помогают уберечь сосуды от кровоизлияния, и они зарекомендованы неврологами», - сообщил Кадыков.

Еще по этой теме
На тот свет и обратно: история жертвы инсульта

На тот свет и обратно: история жертвы инсульта

4 четких признака того, что у человека сегодня может случиться инсульт

4 четких признака того, что у человека сегодня может случиться инсульт

Найден простейший продукт - средство от инсульта

Найден простейший продукт - средство от инсульта


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR
Земля
Земля, Rīga, 160000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 60000 EUR

reklama.vesti.lv

Ученые объяснили быстрое потепление в Арктике Hi-Tech

Ученые объяснили быстрое потепление в Арктике

Британцы считают Instagram депрессивной соцсетью Hi-Tech

Британцы считают Instagram депрессивной соцсетью

Будущее совсем рядом: беспилотные авто на улицах Латвии? Hi-Tech

Будущее совсем рядом: беспилотные авто на улицах Латвии?

Работник Maxima помогал знакомым воровать товары из магазина Новости

Работник Maxima помогал знакомым воровать товары из магазина

Куда перенесут конечную остановку маршруток в Риге? Новости

Куда перенесут конечную остановку маршруток в Риге?

Здоровье

Советы

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
FINANŠU DIREKTORU/-I
FINANŠU DIREKTORU/-I
CUSTOMER SERVICE SPECIALIST
CUSTOMER SERVICE SPECIALIST
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 