Осторожно: врачи назвали привычные продукты, которые могут повредить мозг

Оказывается, продукты питания, хорошо известные всем и не раз объявлявшиеся полезными для здоровья, могут содержать в себе вещества, которые провоцируют развитие процессов деменции. Об этом, в частности, заявил известный в Калифорнии (США) кардиолог Стивен Гандри.
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Издание The Hindustan Times опубликовало статью, в которой врачи высказались о возможном неприятном эффекте, связанном с употреблением, казалось бы, априори полезных овощей.
В частности, доктор Гандри посоветовал не усердствовать с поеданием томатов, картофеля и огурцов.
Также, по его мнению, нужно умеренно есть цельные и пророщенных злаки, сою, перец, молочные продукты.
«В этих продуктах содержатся белки, вызывающие болезнь Альцгеймера», - заявил врач.
Белковые субстанции, о которых идет речь, - это лектины. Исследование, которым руководил Гандри, показало, что их высокий уровень в рационе питания может быть связан с потерей памяти.
Симптоматично, что другое исследование, в ходе которого ученые наблюдали за эффектом, производимым лектинами на кровь, показало:
эти белки действительно способны сыграть роковую роль в появлении как заболеваний мозга, так и других , - но их влияние во многом зависит от генетики.
Исследователи высказали мнение, что лектины могут способствовать нарушениям в ЖКТ и ослаблять иммунную систему, негативно влиять на состояние сосудов. Их вредное влияние связано с группой крови, полагают медики. Обладатели разных групп крови склонны к развитию специфических недугов – эта особенность играет роль в том, насколько вредными для организма могут оказаться лектины.Еще по этой теме