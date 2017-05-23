Развенчан главный миф о красном вине

Журнал JAMA Internal Medicine рассказал об исследовании ученых из Университета Джона Хопкинса, которые опровергли популярную теорию, объясняющую полезность красного вина для здоровья. Если вино и производит полезный эффект, то совсем не тот, который многие ему приписывают, заявили клиницисты.

Принято считать, что красное вино укрепляет сердечно-сосудистую систему, поскольку в нем содержится ресвератрол. Но руководивший новым исследованием профессор Ричард Семба сообщил:

проверка полезных свойств ресвератрола не подтвердила известную теорию, этот компонент не способствует долголетию или снижению риска развития заболеваний сердца.

Ученые в течение 15 лет изучали процессы старения людей, проживающих в итальянском регионе Кьянти. Ими были проанализированы показатели состояния организма у 783 человек. Анализы крови и мочи, определяющие содержание в них метаболитов ресвератрола, показали: его уровень в организме не оказывал никакого влияния на смертность.

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«Концентрация ресвератрола не была связана также с процессами воспаления, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями», - констатировали авторы работы.

По словам профессора Ричарда Сембы, бум на ресвератрол возник после того, как исследования на мышах проявили его способность уменьшать воспаления. Но, убежден врач, положительные свойства ресвератрола в отношении человеческого здоровья оказались сильно преувеличены.

Продукты, в которых содержится это вещество,

могут приносить пользу, но прежде всего за счет комплекса содержащихся в них ингредиентов, а не одного лишь ресвератрола,

подчеркнули исследователи. К тому же в таких продуктах (например, в вине и шоколаде) довольно много калорий, которые могут оказаться совершенно избыточными.

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