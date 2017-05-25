Ура! Представлен метод похудения без отказа от калорийной еды

Не нужно сидеть на диете – следует лишь скорректировать время употребления продуктов, опасных для фигуры. Использовать данную стратегию для похудения предложили специалисты из США.
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«Устанавливать запреты на ту или иную еду глупо, но также не нужно злоупотреблять продуктами, переедать», - об этом заявил руководитель проведенного исследования, нейробиолог Фрэнк Шеер. Он предложил тем, кто хочет похудеть, своеобразную методику.
Суть данного способа стать стройнее в том, чтобы есть столько, сколько нужно для насыщения организма, но строго без переедания. Кроме того, необходимо тщательно соблюдать время приема пищи. Согласно концепции доктора Шеера,
калорийные продукты, содержащие жир и сахар, необходимо употреблять строго до 15:00. После этого можно есть только то, в чем не содержатся эти ингредиенты.
В доказательство эффективности данного метода врач представил результаты эксперимента, в котором приняли участие более 400 добровольцев. Людей разделили на две группы: в первой употребляли калорийные блюда до трех часов дня, а во второй весь день, но при этом придерживаясь диетического принципа уменьшения порций.
При подведении результатов выяснилось, что,
хотя стать стройнее смогли участники обеих групп, в первой из них были достигнуты более высокие показатели в похудении.Еще по этой теме