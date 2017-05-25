Ура! Представлен метод похудения без отказа от калорийной еды

Не нужно сидеть на диете – следует лишь скорректировать время употребления продуктов, опасных для фигуры. Использовать данную стратегию для похудения предложили специалисты из США.

«Устанавливать запреты на ту или иную еду глупо, но также не нужно злоупотреблять продуктами, переедать», - об этом заявил руководитель проведенного исследования, нейробиолог Фрэнк Шеер. Он предложил тем, кто хочет похудеть, своеобразную методику.

Суть данного способа стать стройнее в том, чтобы есть столько, сколько нужно для насыщения организма, но строго без переедания. Кроме того, необходимо тщательно соблюдать время приема пищи. Согласно концепции доктора Шеера,

калорийные продукты, содержащие жир и сахар, необходимо употреблять строго до 15:00. После этого можно есть только то, в чем не содержатся эти ингредиенты.

Реклама

В доказательство эффективности данного метода врач представил результаты эксперимента, в котором приняли участие более 400 добровольцев. Людей разделили на две группы: в первой употребляли калорийные блюда до трех часов дня, а во второй весь день, но при этом придерживаясь диетического принципа уменьшения порций.

При подведении результатов выяснилось, что,

хотя стать стройнее смогли участники обеих групп, в первой из них были достигнуты более высокие показатели в похудении.

Еще по этой теме