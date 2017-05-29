Как избежать детских травм на каникулах: советы врачей

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Caro/Seeberg/Scanpix

Летние каникулы уже не загорами – чудесная пора для детей и проблемная для их родителей. Активный отдых на свежем воздухе, езда на велосипедах, скейтах, роликах, прыжки на батуте, купание в водоемах – все это сопряжено с положительными эмоциями, но иногда, и с травмами. Ежегодно до 75-85 детишек в сутки обращаются за помощью в Детскую университетскую больницу, из которых 10% – с тяжелыми увечьями. И вместо отдыха они вынуждены коротать свои дни в стационаре.

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В первый месяц лета чаще травмы получают те дети, которые остаются в городе. Причем меньше среди них подростков, занятых сдачей экзаменов – им не до велосипедов и роликов.

«Конечно, нас радует, что есть дети, которые не просиживают все лето у компьютеров, а предпочитают лазить по деревьям и ездить на велосипедах. Однако хотим предупредить родителей: следите за совсем маленькими детьми, а старшим расскажите, как избежать риска. Всегда нужно продумать или испробовать ситуации, в которые может попасть ребенок.

Иногда не лишне, например, опуститься на колени и проползти по квартире, чтобы понять, что может угрожать малышу дома. Или зайти в какой-то водоем первому, чтобы оценить его глубину.

Родителям заблаговременно нужно посетить с ребенком семейного врача и убедиться в том, что ему сделана прививка от столбняка. Если срочно придется ехать в больницу, выяснять, какие прививки есть в наличии уже не будет времени», – считает детский хирург Ингуна Стирбовича.

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Не открывайте окна нараспашку

Есть типичные летние травмы, которые могут стать преградой к беспроблемному летнему отдыху.

Очень часто дети получают травмы, падая с высоты – например, с заборов, деревьев, недостроенных зданий, качелей. Малышей как магнитом тянет к отрытым балконным дверям и окнам.

Врачи призывают не открывать при маленьких детях окна нараспашку и не поднимать детей к подоконнику, показывая, каким может быть путь к окну:

дети могут повторить его, когда родителей не будет рядом. Двери и окна нужно закреплять хотя бы еще и потому, что при сквозняке сильным ударом двери или окна можно травмировать руки малыша, если он в этот момент стоит в проеме.

Батут только под присмотром

Очень частая причина травм во дворах частных домов – батут. Неправильное его использование может привести к травмам головы, позвоночника, вывихам и переломам рук и ног. Поэтому прыгать на этом виде аттракционов без надзора родителей буквально противопоказано. Батут должен быть оборудован сеткой, а прыгать на нем может только один человек. Пружины должны быть со специальным покрытием, чтобы не травмировать ногу или руку. Очень часто причиной травм становятся и другие виды аттракционов на детской площадке. Чаще всего – качели.

Не лезь в воду, не зная броду

Родители должны позаботиться о безопасности детей и близи водоемов. Нужно быть готовым к тому, что в пляжном песочке могут оказаться стекла, жестянки, а под водой – сильное течение или ямы.

Прыжки с нырянием в воду могут стать причиной серьезной травмы головы и позвоночника, которая не всегда вылечивается.

Перед тем как разрешить детям заходить в воду – нужно самим проверить водоем. Ограничьте доступ маленьких детей к прудам, колодцам, бочкам и детским бассейнам. Обязательно присматривайте за ребенком в надувном бассейне. Двухлетний ребенок может утонуть даже в луже.

Иллюстративное фотоИллюстративное фото. Фото: Caro/Stefan Trappe/Scanpix

Избегайте зноя и солнца

Чем меньше ребенок, тем меньшее количество времени ему следует проводить на пляже в жаркое время. Взрослым лучше всего это делать до 11 часов утра и после 16 часов вечера. Для детей это время еще сдвигается на час-полтора. У детей обмен веществ происходит быстрее, поэтому и обезвоживание наступает раньше. Одежда у малышей должна быть свободная и тонкая. Жаркое время – лучшее, чтобы отказаться от подгузников.

Обязательно на прогулке ребенку нужно надевать панамку, использовать защитный крем от солнца, а с собой иметь бутылочку воды.

Не заставляйте детей в жаркое время есть. Главное – поить!

Родители должны подумать и о том, как чувствует себя младенец в коляске темного цвета на солнце – воздух в колясках и так плохо циркулирует. К тому же многие родители вешают спереди полотенце или марлю, пытаясь защитить малыша от солнечных лучей, увеличивая угрозу перегрева и даже удушья.

Ни в коем случае нельзя оставлять ни детей, ни животных закрытыми в автомобиле.

Детей, которые вынуждены участвовать в торжественных линейках и других мероприятиях на свежем воздухе в жару, нужно обязательно кормить завтраком и постоянно поить.

Оденьте шлем

При езде на велосипеде, роликах и скейтах дети должны быть одеты в шлем.

Если ребенок катается неподалеку от проезжей части – нужно быть особенно осторожным, потому что он может нечаянно выехать на дорогу и попасть в ДТП.

Поэтому малышей нельзя оставлять без присмотра, а старших нужно научить правилам дорожного движения.

Подальше от костра

Очень часто летом дети получают ожоги. Не только солнечные, но и бытовые. Например, дотронувшись до горячего гриля, налив в костер жидкости для разжигания. Или получают ожоги пищевода, выпив химические жидкости.

Детям удается открыть даже те упаковки, которые предусмотрительно завинчены специальными крышками-неоткрывалками!

Собака может быть не друг

Ежегодно в больницу обращаются до 800 детей, которых покусали домашние животные. Чаще всего увечья детям наносят семейные домашние любимцы. Поэтому даже со знакомым животным малышей нельзя оставлять тет-а-тет.

Объясните ребенку, что животных нельзя трогать, когда они едят или спят. Нельзя ездить рядом с незнакомыми собаками на велосипеде.

Малышам до трех лет собаки или коты очень часто травмируют голову, лицо и руки, подросткам – нижние конечности.

Следите за тем, что у ребенка во рту

Не только летом, а вообще круглый год актуальна проблема с инородными телами, которые попадают в дыхательные пути и пищевой тракт. Поэтому не давайте малышам играть с пуговицами и монетками. Даже первоклассники очень часто кладут деньги в рот. А иногда туда засовывают колпачки от ручек, магниты и другие предметы. Летом детки могут за щеки запихнуть камешки или ракушки с пляжа. Опаснее всего – если случайно проглатывают батарейки.

Если ребенок получил опасную травму, нужно искать помощь в ближайшем пункте неотложной помощи или звонить по телефону 113. В случае легких травм достаточно обратиться к семейному или дежурному врачу, а также проконсультироваться по консультативному телефону семейных врачей 66016001.

Фото: Пресс-фото

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