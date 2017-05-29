Простой овощ признали секретным оружием в борьбе с раком

Университет Аризоны выяснил, что у моркови есть неожиданное полезное свойство. Как передает «RSUTE», регулярное употребление морковного сока может снизить риск появления рака и замедлить развитие уже имеющихся опухолей. Эффект морковного сока ученые проверили на группе женщин с раком груди.
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В течение трех недель добровольцы ежедневно выпивали по стакану морковного сока. После эксперимента специалисты проверили состояние новообразований и общее самочувствие женщин. Выяснилось:
каротиноиды, содержащиеся в моркови и попавшие в кровь женщин, помогли замедлить процесс деления раковых клеток.
Каротиноиды - ключевые элементы, определяющие львиную долю полезных свойств моркови.
Кстати, морковь также позитивно влияет на иммунитет, зрение и помогает синтезироваться витамину А. Если употреблять морковь в виде свежего сока, это значительно облегчит усвоение каротиноидов в кишечнике.
В целом регулярное потребление сока (достаточно одного стакана) может снизить риск развития рака груди, толстого кишечника, мочевого пузыря или предстательной железы.
Правда, большое количество сока способно, напротив, подорвать здоровье.
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