Простой овощ признали секретным оружием в борьбе с раком

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Ian Lishman/Scanpix

Университет Аризоны выяснил, что у моркови есть неожиданное полезное свойство. Как передает «RSUTE», регулярное употребление морковного сока может снизить риск появления рака и замедлить развитие уже имеющихся опухолей. Эффект морковного сока ученые проверили на группе женщин с раком груди.

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В течение трех недель добровольцы ежедневно выпивали по стакану морковного сока. После эксперимента специалисты проверили состояние новообразований и общее самочувствие женщин. Выяснилось:

каротиноиды, содержащиеся в моркови и попавшие в кровь женщин, помогли замедлить процесс деления раковых клеток.

Каротиноиды - ключевые элементы, определяющие львиную долю полезных свойств моркови.

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Кстати, морковь также позитивно влияет на иммунитет, зрение и помогает синтезироваться витамину А. Если употреблять морковь в виде свежего сока, это значительно облегчит усвоение каротиноидов в кишечнике.

В целом регулярное потребление сока (достаточно одного стакана) может снизить риск развития рака груди, толстого кишечника, мочевого пузыря или предстательной железы.

Правда, большое количество сока способно, напротив, подорвать здоровье.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: подготовлено по материалам RSUTE

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