Крупные ягодицы связали с умом и здоровьем

Ученые из Оксфордского университета провели исследование, участницами которого стали 16 000 женщин. Научными работниками была выявлена связь между размером ягодиц и физиологическими маркерами, свидетельствующими о лучшей защищенности организма от болезней.

В результате своего расследования оксфордские специалисты пришли к заключению, что большие ягодицы могут свидетельствовать о хорошем здоровье. Медики обнаружили, что женщины, чьи ягодицы больше среднего размера, болеют реже обладательниц более скромных «достоинств».

«Женщины с крупными формами имеют более низкий уровень холестерина, а их гормоны, отвечающие за переработку сахара, функционируют гораздо лучше»,

- заявили, в частности, авторы работы.

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Исследователи высказались о том, что подкожно-жировой слой ягодиц задерживает в себе здоровые жиры (Омега-3), которые способствуют поддержанию функций сердца и мозга. Также оказалось, что в организме женщин с большими ягодицами довольно высок уровень гормонов лептина и динопектина, с которыми связывают защищенность от заболеваний желудка и кровеносных сосудов, низкий риск диабета.

В то же время ученые подчеркнули, что

крупные ягодицы служили показателем крепкого здоровья у тех женщин, которые не страдали ожирением и были в целом стройны, хотя при этом и отличались видимой округлостью бедер.

Ранее исследования показывали, что ягодицы могут изменять форму из-за сидячего образа жизни, и подобные деформации способны приводить к проблемам со здоровьем, например, с позвоночником.













Aizvērt Ягодицы Ким Кардашян без фотошопа Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press







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