Дешевое медицинское средство помогает от морщин и старения

Пациентам косметологов и пластических хирургов стоит взять на заметку - ключом к молодости кожи может быть медицинский краситель под названием метиленовый синий, используемый в основном как антисептик. Эту его способность обнаружили ученые из Университета Мэриленда, США.

Проведя серию экспериментов, в которых приняли участие обладатели стареющей кожи, американские исследователи установили, что

краситель метиленовый синий специфическим образом влияет на клетки кожи, ответственные за производство главного «омолаживающего» белка коллагена.

В них уменьшался уровень вредных активных форм кислорода и возрастала скорость клеточного обновления.

«Все, что помогает поддерживать уровень коллагена в коже, будет способствовать сохранению ее молодости. Естественные уровни производимого кожей коллагена начинают снижаться примерно в возрасте 35 лет», - внесли уточнение врачи.

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Во время опытов метиловый синий наносили на кожу участников - пожилих людей, а также пациентов с прогерией. Способность этого средства улучшать состояние кожи впечатлила исследователей. По их словам,

метиленовый синий можно считать мощным антиоксидантом, уничтожающим болезнетворные свободные радикалы и тем самым избавляющим от морщин.

Примечательно, что в более ранних опытах метиленовый синий проявлял способность оказывать позитивное стимулирующее действие на мозг и улучшать качество памяти.

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