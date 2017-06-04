Определены самые полезные дешевые продукты

Белокочанная капуста и яйца - первые в списке полезных и дешевых продуктов
 

Белокочанная капуста и яйца - первые в списке полезных и дешевых продуктов. Фото: panthermedia.net/Yvonne Bogdanski/Scanpix

Специалисты дали рекомендации о том, как совместить правильное питание и самый скромный бюджет. Есть невероятные по своей полезности для организма и здоровья продукты, которые может позволить себе любой человек, заявили эксперты.

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Медики опровергли бытующее мнение о том, что возможность питаться всегда только здоровыми и свежими продуктами – это дорогое удовольствие. Даже в том, что многие современные люди стремительно полнеют, часто видят прежде всего фактор экономической недоступности полезной еды. На страницах электронной газеты «Век»

эксперты в области питания назвали те продукты, которые не только отличаются высоким оздоровительным потенциалом благодаря обилию витаминов и минералов, но и совершенно не дороги.

В этот список они внесли капусту. Почему-то принято превозносить свойства брокколи и цветной капусты, - но, по словам врачей, на самом деле обычная белокочанная капуста по содержанию витамина С в ней превосходит все остальные виды крестоцветных овощей. Особенно полезна для организма квашеная капуста.

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Куриные яйца – это еще один доступный источник ценных мироэлементов. В яичном белке содержатся практически все нужные человеку аминокислоты, и при этом он может полностью усваиваться организмом, что редкость для протеиновых продуктов.

Также среди дешевых и полезных медики назвали кефир.

При условии, что он не содержит добавок, особенно сахара, кефир прекрасно подходит для поддержания здоровья кишечной микрофлоры, от которой зависит практически полностью весь организм.

Кроме того, специалисты порекомендовали употреблять субпродукты, которые поставляют в тело незаменимые аминокислоты, витамины и минералы. Еще они внесли в список гречку и яблоки. Гречка низкокалорийна и при этом дает организму столько же сложных углеводов, белка и пищевых волокон, сколько знаменитое киноа, а яблоки, которые нормализуют пищеварение и помогают похудеть, приносят здоровью пользы больше, чем любой другой фрукт, констатировали эксперты.

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