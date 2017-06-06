Осторожно! Первые ягоды и фрукты могут навредить мозгу

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Carmen Steiner/Scanpix

Первые ранние плоды – ягоды и фрукты, появляющиеся в продаже, – неожиданно могут стать причиной снижения умственных способностей. Ученые предостерегли о том, что из-за слишком высокого уровня химикатов в этих дарах природы состояние мозга иногда оказывается под угрозой.

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В ранней плодово-ягодной продукции может находиться недопустимое количество пестицидов, которые негативно влияют на репродуктивную функцию и разрушают мозг, снижая уровень IQ, - данное мнение научных работников приводится в издании «Актуальные новости».

Представители науки оповестили о том, что в сельском хозяйстве в последнее время активно используются органические пестициды, которые проявляют высокую эффективность в борьбе с вредителями урожая. Однако

действие этих химических веществ на человеческий организм способно оборачиваться самыми драматическими последствиями,

утверждают исследователи. «Они наносят человеку намного больше вреда, чем считалось ранее», - цитирует их издание.

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По словам медработников, появляется все больше научных исследований, доказывающих, что употребление фруктов и овощей, выращенных с применением сельскохозяйственных химикатов, может приводить к повреждениям в мозге, снижая тем самым интеллектуальную деятельность, а также провоцировать репродуктивную дисфункцию, особенно у мальчиков.

Помимо этого ягоды, овощи и фрукты с пестицидами повышают риск заболеть онкологией.

В первую очередь пестициды опасны для детей, беременных женщин и кормящих матерей, подчеркнули эксперты.

Специалисты рекомендуют не покупать ранние фрукты и овощи, а приобретать их только во время естественного созревания. Их советы таковы: следует приобретать местную сезонную продукцию, избегать слишком крупных и слишком ярких по окрасу плодов, выбирать те, которые имеют природный аромат, пусть даже и слабый.

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