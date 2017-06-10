Ученые узнали, что может изменить внешность ребенка еще в утробе мамы

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: depositphotos.com

Австралийские ученые из университета в Мельбурне установили, что употребление даже небольшого количества алкоголя во время беременности может внести коррективы во внешность ребенка, которого ожидает женщина. В тяжелых случаях возможны дефекты лица, констатировали исследователи.

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В ходе проекта специалистами были проанализированы фотографии лиц 415 младенцев. Все дети, находясь в утробе матери, подвергались воздействию разного количества алкоголя. Врачи, использовавшие методику трехмерного черепно-лицевого изображения, ставили целью обнаружить тонкие различия, говорящие об искажении черт лица и связанные с потреблением спиртного.

Оказалось, что, если беременные женщины позволяли себе алкогольные напитки, в чертах их потомства действительно проступали различия

(по сравнению с детьми матерей, не употреблявших алкоголь).

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«Дети, подвергавшиеся высокому воздействию алкоголя в утробе матери, как правило, имели более впалую среднюю часть лица и вздернутый нос, тогда как испытавшие низкое воздействие спиртного в первом триместре беременности, как правило, демонстрировали различия в размерах лба», - сообщили авторы исследования.

Медики утверждают, что даже скромное количество алкоголя может изменить лицо ребенка, не обязательно при этом вызывая когнитивные проблемы.

Таким количеством, по их словам, могут стать два бокала вина, выпитые за беременность.

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