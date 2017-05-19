Похудевшая Чехова, которую назвали анорексичкой, озвучила свой вес

Анфиса Чехова
 

Анфиса Чехова. Фото: Sputnik/Scanpix

Пользователи Сети с нескрываемым удовольствием критикуют фигуры знаменитостей, особенно если их формы далеки от модельных параметров. Но стоит пышнотелой звезде начать худеть, как тут же находятся те, кому не по нраву такие изменения. Нападкам со стороны хейтеров подверглась и 39-летняя Анфиса Чехова. Впрочем, молчать телеведущая не стала.

Еще по этой теме

Как только Анфиса Чехова сбросила лишние килограммы,

среди подписчиков ее Instagram стали появляться критики, открытым текстом заявляющие, что вместе с похудением телеведущая потеряла свою индивидуальность.

Некоторые фолловеры даже поставили Анфисе диагноз по фото — анорексия.

На что Чехова разразилась большим постом в Сети, дав отпор недоброжелателям.

Реклама

«Итак, друзья, продолжающие мне писать о том, что я стала анорексичкой, потеряла индивидуальность, стала как все...

Авторитетно заявляю, девушка с ростом 163 см, весом 63-65 кг (он варьируется в течение месяца) и размером 44-46 не может считаться анорексичкой!

По нынешним канонам, я даже продолжаю считаться plus size. И еще раз повторю, я не худела специально!», — выплеснула свои эмоции Анфиса. Телеведущая подчеркнула, что не сидит на диетах, но следит за своим питанием. Практическими советами с подписчицами Чехова делиться не стала, однако пообещала, что однажды расскажет о своем рационе.

Фото из Instagram:

Итак, друзья, продолжающие мне писАть о том что я стала анорексичкой, потеряла индивидуальность, стала как все... Авторитетно заявляю, девушка с ростом 163 и весом 63-65 ( он варьируется в течение месяца🙈) и размером 44-46 не может считаться анорексичкой! По нынешним канонам, я даже продолжаю считаться Plus size. И еще раз повторю, я не худела специально!!!!!! Ничегошеньки не делала для того что бы похудеть! Я не сижу на диетах, я ем всё что хочу и в таких порциях, что бы почувствовать себя сытой! Поэтому голодный взгляд, который вы регулярно пытаетесь разглядеть на моих фото, это плод вашей фантазии😉 Я не пила никаких специальных таблеток, не ставила никаких баллонов в желудок, ничего не отрезала! А вот почему мой организм запустил процесс похудения, я обязательно когда-нибудь расскажу подробно! Все мечтают о том, что бы всё есть и не толстеть! И никто не формулирует свой запрос так: "Что бы не хотелось есть то, что вредно для моего организма!" Так вот, я искренне не хочу есть все те продукты, которые делают меня больной, усталой, плохо соображающей, агрессивной, несчастной и тяжелой... А прийти к этому можно только если ваша Любовь к себе будет сильной и осознанной! Я обязательно напишу больше, гораздо больше. Собираюсь с мыслями... P.S. Самый большой вес у меня был 90 кг. Это когда мы лето провели в Грузии. Но он очень быстро ушёл до 80, когда стала питаться как обычно, а не хочапурями и т.д. С 80 до 63 похудела месяцев за восемь.

A post shared by Anfisa Chekhova (@achekhova) on

Фото из Instagram:

Иногда жизнь меняется быстрее, чем мы были к этому готовы! Иногда, кажется, совсем не в ту сторону, куда мы шли. Но, вместо того, что бы усиленно противиться изменениям, бороться с тем, что неизбежно, нужно еще больше расслабиться и отдаться потоку жизни, с одной единственной мыслью: "Всё течет-всё меняется, но,неизменно, всё движется к Счастью! К такому, о котором не смели и мечтать!" #анфисинымысли #balet #вкаждомизнасестьчтотоотволочковой

A post shared by Anfisa Chekhova (@achekhova) on

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

*** Правую за левой разжимая, И ни в чём никого не виня, Я по сантиметру отпускаю, Тех, кому живётся без меня. _____ Не ищу себе я оправданья, Выбор мой, на Бога не грешу. Только на вчерашнее свиданье, Вряд ли я сегодня поспешу. _____ Кто-то скажет:как легко сдаётся, И так много, дура, упускает! У меня один билет до Солнца, Я чужих на борт не принимаю! _____ Раны кровоточат пару суток, Корочкой затянутся к обеду, Кто-то скажет:шрамы это жутко! Я же тихо праздную победу! _____ #анфисиныстихомысли

A post shared by Anfisa Chekhova (@achekhova) on

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Еще по этой теме
Похудевшая Анфиса Чехова изумила сексуальными формами в прозрачном белье

Похудевшая Анфиса Чехова изумила сексуальными формами в прозрачном белье

Похудевшая Анфиса Чехова сразила снимком топлес

Похудевшая Анфиса Чехова сразила снимком топлес

Как ей это удалось? Анфиса Чехова похудела, а бюст так же пышен!

Как ей это удалось? Анфиса Чехова похудела, а бюст так же пышен!


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 49500 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 55000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 149000 EUR

reklama.vesti.lv

Эмоционально: ликующая мама Остапенко поет гимн Латвии Новости

Эмоционально: ликующая мама Остапенко поет гимн Латвии

ВИДЕО: Криштиану Роналду в Риге глазами латвийских шоуменов Showbiz

ВИДЕО: Криштиану Роналду в Риге глазами латвийских шоуменов

...И люди обсуждают это всерьёз! Hi-Tech

...И люди обсуждают это всерьёз!

Экстремальный разрез: Шпица вышла на красную дорожку без белья Showbiz

Экстремальный разрез: Шпица вышла на красную дорожку без белья

Хворостовский рассказал о болезни, которая «убила» его легкие Showbiz

Хворостовский рассказал о болезни, которая «убила» его легкие

Превращение

Знаменитости

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
270 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
http://alkoutlet.lv

Темы

 