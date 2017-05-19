Похудевшая Чехова, которую назвали анорексичкой, озвучила свой вес

Пользователи Сети с нескрываемым удовольствием критикуют фигуры знаменитостей, особенно если их формы далеки от модельных параметров. Но стоит пышнотелой звезде начать худеть, как тут же находятся те, кому не по нраву такие изменения. Нападкам со стороны хейтеров подверглась и 39-летняя Анфиса Чехова. Впрочем, молчать телеведущая не стала.

Как только Анфиса Чехова сбросила лишние килограммы,

среди подписчиков ее Instagram стали появляться критики, открытым текстом заявляющие, что вместе с похудением телеведущая потеряла свою индивидуальность.

Некоторые фолловеры даже поставили Анфисе диагноз по фото — анорексия.

На что Чехова разразилась большим постом в Сети, дав отпор недоброжелателям.

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«Итак, друзья, продолжающие мне писать о том, что я стала анорексичкой, потеряла индивидуальность, стала как все...

Авторитетно заявляю, девушка с ростом 163 см, весом 63-65 кг (он варьируется в течение месяца) и размером 44-46 не может считаться анорексичкой!

По нынешним канонам, я даже продолжаю считаться plus size. И еще раз повторю, я не худела специально!», — выплеснула свои эмоции Анфиса. Телеведущая подчеркнула, что не сидит на диетах, но следит за своим питанием. Практическими советами с подписчицами Чехова делиться не стала, однако пообещала, что однажды расскажет о своем рационе.

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Текли водой под запертые ворота, Со скал ныряли, души свои губя. Но смысла нет по миру искать чего-то, Когда всё изначально внутри тебя. #александраардова A post shared by Anfisa Chekhova (@achekhova) on May 22, 2017 at 4:01am PDT

Фото из Instagram:

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