Похудевшая Чехова, которую назвали анорексичкой, озвучила свой вес

*** Правую за левой разжимая, И ни в чём никого не виня, Я по сантиметру отпускаю, Тех, кому живётся без меня. _____ Не ищу себе я оправданья, Выбор мой, на Бога не грешу. Только на вчерашнее свиданье, Вряд ли я сегодня поспешу. _____ Кто-то скажет:как легко сдаётся, И так много, дура, упускает! У меня один билет до Солнца, Я чужих на борт не принимаю! _____ Раны кровоточат пару суток, Корочкой затянутся к обеду, Кто-то скажет:шрамы это жутко! Я же тихо праздную победу! _____ #анфисиныстихомысли

